Drony útočili na letisko v Chartúme druhý deň po sebe
Táto vojna si už vyžiadala viac než 150.000 obetí a vyše 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov.
Autor TASR
Chartúm 22. októbra (TASR) - Drony polovojenských jednotiek v stredu už druhý deň po sebe zaútočili na medzinárodné letisko v Chartúme. Agentúru AFP o tom informoval sudánsky vojenský zdroj pod podmienkou zachovania anonymity, píše TASR.
Zdroj dodal, že armádna protivzdušná obrana zachytila drony, ktoré podľa neho vypustila „teroristická milícia“ – narážal tým na polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré bojujú proti armáde od apríla 2023.
Letisko malo byť v stredu po prvýkrát za viac než dva roky od vypuknutia vojny opäť otvorené pre domáce lety. V súčasnosti však nie je jasné, či bude prevádzka po najnovších útokoch pokračovať podľa pôvodného plánu.
V utorok svedkovia hlásili, že skoro ráno počuli v oblasti neďaleko letiska viacero výbuchov. Počas návštevy armádneho veliteľa Abdala Fattáha Burhána v ten istý deň sa však letisko javilo byť v poriadku, píše AFP.
RSF sa k útokom neprihlásili, no v posledných mesiacoch boli opakovane obviňované z používania dronov na útoky na vojenskú a civilnú infraštruktúru.
V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Burhánom a polovojenskými RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.
Táto vojna si už vyžiadala viac než 150.000 obetí a vyše 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr. Detský fond OSN (UNICEF) v marci 2024 informoval o ozbrojených mužoch, ktorí znásilňovali a sexuálne zneužívali deti vo veku už od jedného roka. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch vtedy uviedla, že je možné, že RSF a spojenecké milície páchajú genocídu v Dárfúre proti etnickej skupine Masalitov a ďalším nearabským komunitám.
