Drony v Rusku poškodili viacero objektov energetickej infraštruktúry
Podľa ruského ministerstva obrany bolo v noci na stredu zostrelených alebo systémami protivzdušnej obrany zachytených 40 ukrajinských dronov.
Autor TASR
Kyjev/Moskva/Londýn 5. novembra (TASR) - V dôsledku útoku dronov boli v Jaroslavlianskej oblasti v centre európskej časti Ruska poškodené dve ropné prečerpávacie stanice. Informoval o tom šéf regiónu Michail Jevrajev, ktorého príspevok na sieti Telegram citovala britská stanica BBC, píše TASR.
„V dôsledku útoku nepriateľských bezpilotných lietadiel na energetickú infraštruktúru...vznikli menšie škody,“ doplnil Jevrajev. Dodal, že podľa predbežných informácií si útok nevyžiadal žiadne obete. Ukrajinská armáda sa k incidentu zatiaľ nevyjadrila.
O zasiahnutí energetickej infraštruktúry na predmestí mesta Vladimir informoval aj gubernátor Vladimírskej oblasti Alexandr Avdejev, ale aj úrady mesta Oriol, podľa ktorých padajúce časti zostrelených dronov poškodil niekoľko súkromných domov a hospodársku budovu. Miestni obyvatelia zverejnili videá výbuchov v Orle, z ktorých sa dá dedukovať vznikli v lokalite, kde sa nachádza tepelná elektráreň. Tá bola terčom útoku aj 31. októbra.
Podľa ruského ministerstva obrany bolo v noci na stredu zostrelených alebo systémami protivzdušnej obrany zachytených 40 ukrajinských dronov. K útokom došlo vo Voronežskej, Rostovskej, Kurskej, Brianskej, Belgorodskej, Oriolskej oblasti a na Ruskom anektovanom ukrajinskom Krymskom polostrove. Počet dronov vypustených ukrajinskou armádou nad ruské územie nie je vo vyhlásení ruského rezortu uvedený.
Podľa zvodky generálneho štábu ukrajinskej armády Rusko v noci na stredu podniklo 80 útokov dronmi, pričom ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo zneškodnila 61 z nich. Zvyšné drony zasiahli sedem lokalít, prevažne v strednej a juhovýchodnej časti Ukrajiny.
