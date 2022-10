Drony v Sevastopole poškodili ruskú loď

Moskva 29. októbra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu zo sobotňajšieho útoku dronmi na prístav v Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Podľa ministerstva však došlo len k "malému" poškodeniu jednej z ruských lodí, informuje agentúra AFP.



Moskva okrem toho tvrdí, že Ukrajine pomohla útok na Sevastopoľ pripraviť Británia, ktorú zároveň obvinila aj z toho, že bola zapletená do nedávnych výbuchov na plynovodoch Nord Stream.



"Prípravy tohto teroristického činu (sobotňajšieho útoku na sevastopolský prístav) a výcvik vojenského personálu Ukrajinského 73. špecializovaného centra pre námorné operácie boli vykonané pod vedením britských špecialistov operujúcich v meste Očakiv v ukrajinskej Mykolajivskej oblasti," uviedlo vo vyhlásené ruské ministerstvo obrany.



Špecialisti z tej istej jednotky britského vojenského námorníctva boli podľa ruského ministerstva zapojení aj do plánovania a vykonania teroristických útokov 26. septembra, ktoré poškodili plynovody Nord Stream 1 a 2.



Drony podľa Ruska v sobotu v Sevastopole zaútočili aj na lode, ktoré boli zapojené do realizácie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny.



Moskvou dosadený sevastopolský gubernátor vyhlásil, že išlo o najmasívnejší útok na Krym od februárového začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. "Dnes v noci bol vo vodách Sevastopolského zálivu podniknutý doposiaľ najmasívnejší útok bezpilotnými lietadlami (UAV) a na diaľku ovládanými bezpilotnými plavidlami (USV)," povedal pre ruské štátne médiá gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev.



Predtým prostredníctvom aplikácie Telegram informoval, že útok sa začal v sobotu ráno okolo 04.30 h a systémy protivzdušnej obrany ho úplne zmarili až po niekoľkých hodinách. Všetky útočiace drony boli podľa neho napokon zostrelené.



Gubernátor ďalej tvrdil, že počas útoku nedošlo k žiadnym škodám na "civilnej infraštruktúre" ani ku zraneniam. Zároveň vyzval miestnych obyvateľov, aby nezverejňovali na sociálnych sieťach videá zo sobotňajšieho útoku. Podľa neho by tak totiž Ukrajinci mohli získať informácie o fungovaní protivzdušnej obrany Sevastopolu.



Razvožajev okrem toho písal o tom, že dronový útok na sevastopolský prístav odrážali plavidlá Čiernomorskej flotily.



Sevastopolský gubernátor vo štvrtok informoval o útoku bezpilotného lietadla na miestnu tepelnú elektráreň Balaklava. Podľa jeho tvrdení však nedošlo k obetiam na životoch ani k vážnejším škodám.



V júli tohto roku došlo k dronovému útoku na plavidlá ruskej Čiernomorskej flotily kotviace v Sevastopole. Ukrajinská armáda v súčasnosti vedie protiofenzívu v priľahlých oblastiach južnej Ukrajiny, odkiaľ sa snaží vytlačiť ruské okupačné jednotky.