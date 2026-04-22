Drony z Teheránu údajne zasiahli kurdských povstalcov v Iraku
Autor TASR
Bagdad 22. apríla (TASR) - Dronové útoky v severoirackom autonómnom regióne Kurdistan v stredu spôsobili zranenia trom iránskym kurdským povstalcom, uviedla exilová iránska opozičná skupina, ktorá z úderov obvinila Teherán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Počas vojny na Blízkom východe Irán opakovane útočil na iránske kurdské skupiny v autonómnej kurdskej oblasti v Iraku, kde sa nachádzajú tábory a základne viacerých exilových povstaleckých skupín.
„Teherán podnikol útok štyrmi dronmi na základne“ patriace Strane slobody Kurdistanu (PAK), pri ktorom boli zranení traja bojovníci, uviedla táto skupina vo svojom vyhlásení.
Hovorca strany pre agentúru AFP uviedol, že bojovníci utrpeli ľahké zranenia pri útoku, ku ktorému došlo v okrese Chábat v provincii Arbíl.
Iránski kurdskí povstalci sa stali niekoľkokrát terčom útokov počas krehkého prímeria, ktoré v rámci americko-izraelskej vojny proti Iránu nadobudlo platnosť 8. apríla a ktoré americký prezident Donald Trump v utorok opätovne predĺžil.
PAK vo svojom vyhlásení uviedla, že je na Trumpovi, aby počas prímeria „chránil kurdský región“.
Irán označil viaceré iránske kurdské ozbrojené skupiny za teroristické organizácie a obviňuje ich, že slúžia západným alebo izraelským záujmom.
Pred vypuknutím vojny na Blízkom východe päť exilových skupín vrátane PAK oznámilo vytvorenie politickej koalície s cieľom zvrhnúť iránsku islamskú republiku a zabezpečiť kurdské sebaurčenie.
