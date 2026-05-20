< sekcia Zahraničie
Drony zasiahli rafinériu, ktorá je 4. najväčší výrobca benzínu v Rusku
Úspešnosť týchto útokov súvisí aj s tým, že rafinérie sú rozsiahle a technologicky citlivé zariadenia – zásah do jednej časti prevádzky môže spôsobiť odstavenie celého komplexu.
Autor TASR
Moskva 20. mája (TASR) - Ropná rafinéria v meste Kstovo v v strede európskej časti Ruska sa v stredu opäť stala terčom útoku dronov. K zodpovednosti za útok sa prihlásil generálny štáb ukrajinskej armády. Ukrajinské spravodajské kanály Supernova+ a Exilenova+ citované denníkom Le Monde informovali, že dron zasiahol primárnu spracovateľskú jednotku ELOU-AVT-6, píše TASR.
Gubernátor Nižnonovgorodskej oblasti Gleb Nikitin predtým informoval, že útok ukrajinského dronu spôsobil požiar v dvoch priemyselných zariadeniach v okrese Kstovo. Nešpecifikoval, o ktoré zariadenia išlo, doplnila britská stanica BBC.
Obyvatelia mesta Kstovo v stredu na sociálnych sieťach informovali, že v oblasti rafinérie Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez počuli výbuchy a videli požiar. V reakcii na to miestne úrady oznámili okamžitý prechod škôl v regióne na dištančné vyučovanie a odporučili rodičom, aby v stredu svoje deti neposielali do jaslí a škôlok.
Ako na svojom webe informoval denník Le Monde, petrochemický komplex Kstovo sa stal terčom leteckých útokov aj v novembri 2025 a apríli 2026.
Táto rafinéria je podľa agentúry Reuters štvrtým najväčším výrobcom benzínu v Rusku. Zohráva kľúčovú úlohu v zásobovaní Moskvy a okolitého regiónu. So spracovateľskou kapacitou približne 17 miliónov ton ropy ročne vyrába viac ako 50 druhov ropných produktov vrátane približne piatich miliónov ton motorového benzínu, viac ako piatich miliónov ton motorovej nafty a viac ako dvoch milióny ton vykurovacieho oleja.
Ukrajina v posledných rokoch čoraz častejšie používa drony s dlhým doletom, prípadne kombinované útoky dronmi a raketami, ktorých cieľom sú práve rafinérie a súvisiaca energetická infraštruktúra hlboko vo vnútrozemí Ruska. Tieto útoky majú narušiť produkciu palív, znížiť exportné príjmy Ruska a zároveň komplikovať zásobovanie jeho armády, ktorá je na stabilných dodávkach pohonných hmôt výrazne závislá.
Najčastejšie sú terčom veľké priemyselné komplexy v európskej časti Ruska, napríklad v okolí Moskvy, Volgogradu, v Leningradskej oblasti či pri Čiernom mori. Viaceré z nich boli počas vojny rozpútanej Ruskom opakovane zasiahnuté, čo v niektorých prípadoch viedlo k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu prevádzky.
Úspešnosť týchto útokov súvisí aj s tým, že rafinérie sú rozsiahle a technologicky citlivé zariadenia – zásah do jednej časti prevádzky môže spôsobiť odstavenie celého komplexu. Ochrana týchto areálov je náročná, keďže sa rozprestierajú na veľkom území a ich úplná ochrana protivzdušnou obranou nie je prakticky možná.
Gubernátor Nižnonovgorodskej oblasti Gleb Nikitin predtým informoval, že útok ukrajinského dronu spôsobil požiar v dvoch priemyselných zariadeniach v okrese Kstovo. Nešpecifikoval, o ktoré zariadenia išlo, doplnila britská stanica BBC.
Obyvatelia mesta Kstovo v stredu na sociálnych sieťach informovali, že v oblasti rafinérie Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez počuli výbuchy a videli požiar. V reakcii na to miestne úrady oznámili okamžitý prechod škôl v regióne na dištančné vyučovanie a odporučili rodičom, aby v stredu svoje deti neposielali do jaslí a škôlok.
Ako na svojom webe informoval denník Le Monde, petrochemický komplex Kstovo sa stal terčom leteckých útokov aj v novembri 2025 a apríli 2026.
Táto rafinéria je podľa agentúry Reuters štvrtým najväčším výrobcom benzínu v Rusku. Zohráva kľúčovú úlohu v zásobovaní Moskvy a okolitého regiónu. So spracovateľskou kapacitou približne 17 miliónov ton ropy ročne vyrába viac ako 50 druhov ropných produktov vrátane približne piatich miliónov ton motorového benzínu, viac ako piatich miliónov ton motorovej nafty a viac ako dvoch milióny ton vykurovacieho oleja.
Ukrajina v posledných rokoch čoraz častejšie používa drony s dlhým doletom, prípadne kombinované útoky dronmi a raketami, ktorých cieľom sú práve rafinérie a súvisiaca energetická infraštruktúra hlboko vo vnútrozemí Ruska. Tieto útoky majú narušiť produkciu palív, znížiť exportné príjmy Ruska a zároveň komplikovať zásobovanie jeho armády, ktorá je na stabilných dodávkach pohonných hmôt výrazne závislá.
Najčastejšie sú terčom veľké priemyselné komplexy v európskej časti Ruska, napríklad v okolí Moskvy, Volgogradu, v Leningradskej oblasti či pri Čiernom mori. Viaceré z nich boli počas vojny rozpútanej Ruskom opakovane zasiahnuté, čo v niektorých prípadoch viedlo k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu prevádzky.
Úspešnosť týchto útokov súvisí aj s tým, že rafinérie sú rozsiahle a technologicky citlivé zariadenia – zásah do jednej časti prevádzky môže spôsobiť odstavenie celého komplexu. Ochrana týchto areálov je náročná, keďže sa rozprestierajú na veľkom území a ich úplná ochrana protivzdušnou obranou nie je prakticky možná.