Drucker: Žiaci sa musia začať učiť správne používať umelú inteligenciu
Priblížil, že plán je zameraný na podporu učiteľov - na zefektívnenie ich práce a na využívanie technológií tak, aby dokázali lepšie, adresnejšie a individuálnejšie pracovať so žiakmi a študentmi.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Žiaci sa musia začať učiť správne používať umelú inteligenciu (AI), inak nebudú vedieť kriticky myslieť, budú menej samostatní a oveľa závislejší. Škola má pomôcť aj v tom, aby chápali etickým otázkam. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rezort v tejto súvislosti tento rok predstavil Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku.
Priblížil, že plán je zameraný na podporu učiteľov - na zefektívnenie ich práce a na využívanie technológií tak, aby dokázali lepšie, adresnejšie a individuálnejšie pracovať so žiakmi a študentmi. Cieľom je, aby vedeli zatraktívniť hodinu, lepšie hodnotiť a prispôsobiť vyučovanie individuálnym potrebám žiakov. „Treba zároveň začať učiť to, ako sa s umelou inteligenciou pracuje. Riešiť aj bezpečnostné otázky, aby žiaci a študenti vedeli, že aj umelá inteligencia môže robiť chyby a že rozhodovanie musí zostať na strane človeka,“ vysvetlil minister.
„Aby mladí ľudia rozumeli aj etickým otázkam. AI nie je len o chatovacích nástrojoch, ale môžeme sa tejto téme venovať aj v oblasti spoločenských vied, občianskej náuky, napríklad v otázke toho, aké etické problémy majú autonómne vozidlá,“ priblížil.
Poukázal pritom na to, že mnohí mladí v súčasnosti používajú tieto technológie vlastným spôsobom a často nie na vzdelávanie či overovanie. „Mládež a deti používajú tieto technológie preto, že si kompenzujú napríklad niektoré vzťahy, že debatujú, pýtajú sa, ako sa máš, čo by si robil. Vytvárajú si emocionálne väzby s robotom. To znamená, že to prináša aj absenciu zdravých vzťahov, a preto sa musíme zamerať práve na podporu zdravých vzťahov,“ uviedol minister.
Ako doplnil, aj z toho dôvodu pristúpil rezort k zákazu používania mobilných telefónov alebo komunikačných zariadení v základných školách. Cieľom je, aby deti boli menej rozrušené, viac koncentrované na hodiny a aby si uvedomovali, že okolo nich sú spolužiaci, s ktorými si môžu vytvárať vzťahy, ktoré sú podľa ministra v súčasnom digitálnom svete veľmi dôležité.
Spomenul tiež viaceré aktivity, ktoré rezort v oblasti AI vo vzdelávaní už realizoval. Išlo napríklad o AI dni v slovenských školách po celom Slovensku. Cieľom bolo rozvíjať digitálne kompetencie učiteľov, zvýšiť povedomie o možnostiach a rizikách AI a podporiť jej zodpovedné a bezpečné využívanie vo vzdelávaní. Zároveň avizoval, že rezort v súvislosti s výučbou AI pripravuje nové obsahy vzdelávania pre základné a stredné školy.
