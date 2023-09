Druhá fáza vypúšťania odpadovej vody z Fukušimy sa začne budúci týždeň

Tokio 29. septembra (TASR) - Druhá fáza vypúšťania odpadovej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceána sa začne 15. septembra, informoval prevádzkovateľ elektrárne, spoločnosť TEPCO. TASR prevzala piatkovú správu od tlačovej agentúry AFP.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že kontroly po prvej fáze vypúšťania sa skončili a druhá fáza sa začne 5. októbra. Predstaviteľ spoločnosti Akira Ono dodal, že budú naďalej monitorovať úroveň trícia a informovať verejnosť.



Prvá fáza vypúšťania 1,34 milióna ton upravenej odpadovej vody do Tichého oceána sa začala 24. októbra. Počas nej vypustili 7800 ton vody. Celé vypúšťanie bude podľa predpokladov trvať desaťročia. Voda sa v elektrárni nazhromaždila po roku 2011, keď závod poškodili zemetrasenie a prívalová vlna cunami.



Japonsko uvádza, že z odpadovej vody odfiltrovali všetky rádioaktívne prvky okrem trícia. Jeho úrovne sú však v bezpečných medziach a nižšie oproti tým, ktoré vypúšťajú jadrové elektrárne v bežnej prevádzke po celom svete.



Zámer Japonska vypustiť túto vodu do oceánu schválila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Napriek tomu tento proces vyvoláva kritiku. Čína a Južná Kórea zakázali dovoz morských plodov z oblasti, pretože sa obávajú možných dôsledkov pre zdravie obyvateľov. Rusko, ktoré nemá s Japonskom dobré vzťahy, údajne tiež zvažuje rovnaký zákaz.



Veľvyslanec USA v Japonsku Rahm Emanuel minulý týždeň zverejnil na sociálnej sieti X fotografie, na ktorých sa podľa neho nachádzajú čínske rybárske lode pri pobreží Japonska. Tvrdí, že napriek vlastnému zákazu v tejto oblasti aj naďalej lovia ryby.