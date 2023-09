Druhá loď s ukrajinským obilím dorazila cez dočasný koridor do Turecka

Istanbul 24. februára (TASR) - Druhá loď s ukrajinským obilím dorazila v nedeľu cez Čierne more do Turecka, vyplýva z údajov webovej stránky monitorujúcej námornú dopravu. Stalo sa tak aj napriek vyhrážkam Ruska, že takéto lode bude považovať za vojenský cieľ, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Loď Aroyat, ktorá sa plaví pod vlajkou Palau, vyplávala z ukrajinského prístavného mesta Čornomorsk v piatok a mieri do Egypta- Loď vezie vyše 17.000 ton pšenice.



Ukrajina v súčasnosti testuje nový koridor na vývoz obilia cez Čierne more, ktorý ide mimo medzinárodných vôd a využíva trasy pozdĺž pobrežia Bulharska a Rumunska, členských krajín Severoatlantickej aliancie.



Podľa webovej stránky marinetraffic.com bola loď Aroyat v noci na nedeľu už na východnom výstupe z Bosporského prielivu. Plavidlo pritom smeruje do Dardanelskej úžiny, aby sa dostalo do Stredozemného mora.



Aroyat je druhé plavidlo, ktoré sa cez túto trasu plaví. Prvé plavidlo, nákladná loď Resilient Africa, vyplávalo z Čornomorsku v utorok s 3000 tonami pšenice. Kyjev predtým úspešne vyslal cez tento koridor niekoľko nákladných lodí bez obilia, pripomína AFP.



Ukrajina je po Rusku druhým najväčším vývozcom obilia v regióne, pričom už druhý rok po sebe má rekordne vysokú úrodu pšenice. Dodávky obilia z Ruska a Ukrajiny sú tak kľúčové pre globálnu potravinovú bezpečnosť. Vlaňajšia invázia Ruska na Ukrajinu a následné medzinárodné sankcie však viedli k destabilizácii svetových trhov.



Moskva po odstúpení od dohody, ktorá zaručovala aj počas vojny bezpečný prevoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more, vyhlásila všetky lode smerujúce do ukrajinských prístavov za vojenské ciele. Spolu s nebezpečenstvom nastražených mín to fakticky uzavrelo čiernomorskú námornú trasu pre väčšinu dopravcov.



Ukrajina pritom chce podkopať vojenskú kontrolu Ruska nad Čiernym morom, a to aj útokmi na polostrov Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.