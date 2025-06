Druhá najväčšia koaličná strana v Izraeli hrozí povalením vlády

Jeruzalem 9. júna (TASR) - Ultraordoxné politické zoskupenie Šas ako druhá najväčšia koaličná strana v izraelskej vláde v pondelok pohrozila pádom vlády, ak parlament neschváli zákon, ktorý by zabránil náboru ultraordoxných židov do ozbrojených síl. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Najvyšší súd Izraela v júni minulého roka rozhodol, že ministerstvo obrany už nemôže udeľovať plošné výnimky pre ultraortodoxnú komunitu, ktorej členovia sa venujú iba štúdiu náboženstva. Výnimka z povinnej brannej povinnosti sa dodržiavala od založenia Izraela v roku 1948. Vtedy však ultraortodoxní (Haredim) tvorili iba malú časť židovského obyvateľstva v Izraeli.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pod tlakom svojej strany Likud, aby povolal viac ultraortodoxných mužov a zaviedol tresty pre tých, ktorí sa vyhýbajú odvodu. Strana Šas s 11 poslancami v izraelskom parlamente (Knesete) s tým nesúhlasí a naopak požaduje prijatie zákona, ktorý by ultraortodoxných židov natrvalo oslobodil od vojenskej služby. Premiérovi dala dva dni na nájdenie riešenia.



„Nechceme zvrhnúť pravicovú vládu, ale dosiahli sme svoj limit,“ povedal pre verejnoprávny rozhlas hovorca Šasu Ašer Medina. „Ak sa na poslednú chvíľu nenájde žiadne riešenie, budeme hlasovať za rozpustenie Knesetu,“ upozornil.



AFP píše, že opozícia sa snaží zaradiť návrh zákona o rozpustení Knesetu do programu stredajšieho plenárneho zasadnutia v nádeji, že využije rozpory koaličných strán na zvrhnutie vlády.