Druhá prezidentská debata bude virtuálna, Trump sa na nej nezúčastní

Washington 8. októbra (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump sa nezúčastní v poradí druhej predvolebnej debaty so svojím demokratickým súperom Joeom Bidenom. Uviedol to vo štvrtok po tom, čo Komisia pre prezidentské debaty (CPD) rozhodla, že debata sa uskutoční len vo virtuálnej podobe. Informovala o tom agentúra AP.



Komisia sa rozhodla zmeniť tradičný formát debaty po tom, čo mal Trump minulý týždeň pozitívny test na nový druh koronavírusu a následne bol hospitalizovaný so súvisiacimi komplikáciami.



Debata je naplánovaná na 15. októbra v meste Miami v americkom štáte Florida. Prezidentskí kandidáti by sa mali pripojiť na diaľku z iných separátnych lokalít, pričom moderátor a iní účastníci budú priamo na mieste v Miami.



"Do virtuálnej debaty sa nezapojím... Je to pre nás neprijateľné," povedal Trump pre americkú televíziu Fox News a obvinil nezávislú komisiu CPD z toho, že "chráni" jeho protivníka Bidena, informuje agentúra AFP.



"Myslím, že už nie som ani trochu nákazlivý," vyhlásil šéf Bieleho domu na margo toho, že by mohol počas štandardnej debaty niekoho infikovať koronavírusom. Podľa zdravotníckych smerníc by mal pritom Trump zostať v karanténe, keďže stále môže byť infekčný, píše agentúra DPA.



Donald Trump mal pozitívny test na vírus SARS-CoV-2 minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej. V noci z piatka na sobotu ho potom previezli do nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone, odkiaľ ho prepustili v pondelok miestneho času do domácej liečby v Bielom dome.



Dva dni po ukončení hospitalizácie začal v stredu opäť úradovať z Oválnej pracovne Bieleho domu. Trumpov osobný lekár Sean Conley v stredu oznámil, že prezident už 24 hodín nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a štyri dni už nemal horúčku.