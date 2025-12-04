< sekcia Zahraničie
Druhá sezóna bikesharingu v Senici priniesla viac jázd aj nové stanice
Z celkového počtu jázd bolo až 42.839 na červených e-bicykloch, čo predstavuje viac ako 75 percent všetkých využití.
Autor TASR
Senica 4. decembra (TASR) - Druhá sezóna bikesharingu v Senici priniesla viac jázd aj dve nové dokovacie stanice. Od marca do konca novembra využívalo zdieľané bicykle 3000 používateľov, ktorí uskutočnili 56.327 jázd, čo je o 16.000 viac než vlani. Aktuálne sa začína zimná pauza, počas ktorej prebehne údržba. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Ako uviedla, užívatelia mali k dispozícii 145 bicyklov, 60 elektrických a 85 klasických, ktoré si mohli zapožičať na 26 dokovacích staniciach po celom meste. O prevádzku systému zdieľaných bicyklov sa od jeho spustenia v roku 2024 stará Sociálny podnik mesta Senica. „Som úprimne rád, že bikesharing si v Senici našiel stabilné miesto. Zdieľané bicykle s modrým a červeným logom Senica BAJK robia naše mesto živším, zdravším a ekologickejším. Dáta nám potvrdzujú, že investícia do udržateľnej dopravy má zmysel,“ zhodnotil primátor Senice Martin Džačovský.
Z celkového počtu jázd bolo až 42.839 na červených e-bicykloch, čo predstavuje viac ako 75 percent všetkých využití. „Používatelia tak potvrdzujú preferenciu fyzicky menej náročnej a rýchlejšej dopravy, najmä pri prekonávaní väčších vzdialeností,“ priblížila Moravcová.
Bikesharing v Senici slúži predovšetkým na expresné presuny. „Iba 3500 jázd trvalo dlhšie ako 30 minút, čo predstavuje len šesť percent z celkového počtu jázd. To svedčí o tom, že Senica BAJK je vnímaný ako efektívny nástroj na rýchly presun v rámci mesta, či už ide o cestu do práce, na nákup alebo za zábavou,“ doplnila.
Analýza dát odhalila najobľúbenejšie uzly mestskej siete. Najrušnejšími stanicami, kde sa sústredil najväčší pohyb bicyklov, boli Továrenská ulica (plaváreň) s počtom jázd 7306 vrátane štart aj cieľu, Kalinčiakova ulica (Jednota) s 7266 jazdami a Štefánikova ulica s 6527 jazdami.
Okrem centra mesta sa bicykle využívali aj v okrajových častiach. „Novopridaná stanica v lokalite Kunovská priehrada zaznamenala celkovo 2117 jázd (štart + cieľ), čo potvrdzuje jej dôležitosť ako rekreačného cieľa. Nová stanica Priemyselný park si už tiež našla svojich stabilných užívateľov,“ dodala.
Počas zimnej pauzy prejdú všetky klasické aj elektrické bicykle technickou kontrolou a údržbou, aby boli pripravené na tretiu sezónu na jar 2026. „Využívať budú môcť aj práve budované nové cyklotrasy a cyklochodníky v celkovej dĺžke 9,5 kilometra,“ doplnila hovorkyňa.
