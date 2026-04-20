Druhé kolo izraelsko-libanonských rokovaní by malo byť vo štvrtok
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút/Washington 20. apríla (TASR) - Druhé kolo priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom by sa malo uskutočniť vo štvrtok vo Washingtone. Informoval o tom server The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Stretnutie izraelského veľvyslanca Jechiela Leitera a libanonskej veľvyslankyne Nadie Hamádovej Muawwádovej by sa malo uskutočniť v priestoroch amerického ministerstva zahraničia a zúčastniť by sa na ňom mali zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov.
V rámci prvého stretnutia minulý utorok veľvyslanci spolu rokovali približne dve hodiny. Išlo o prvé priame rokovania oboch krajín za uplynulé desaťročia, keďže technicky sú od roku 1948 stále vo vojne. Rozhovory sprostredkovával americký minister zahraničia Marco Rubio.
Libanon bol zatiahnutý do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď Teheránom podporované hnutie Hizballáh zaútočilo na Izrael, aby pomstilo smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
