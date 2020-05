Druhé kolo komunálnych volieb vo Francúzsku bude asi 28. júna

Paríž 22. mája (TASR) - Vo Francúzsku by sa 28. júna malo konať druhé kolo komunálnych volieb, ktoré v marci odložili pre pandémiu koronavírusu. Oznámil to v piatok francúzsky premiér Édouard Philippe s tým, že voľby sa v novom termíne neuskutočnia len v prípade, ak dôjde k značnému nárastu nakazených a ich konanie by tak bolo riskantné, informovala agentúra AFP.



Druhé kolo volieb bolo pôvodne naplánované na 22. marca. "Po zvážení kladov a záporov sme dospeli k presvedčeniu, že náš demokratický život sa musí obnoviť," povedal Philippe na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom vnútra Christophom Castanerom.



Voliči budú musieť mať na tvárach rúška a vyzvaní budú tiež na to, aby si priniesli vlastné perá a minimalizovali tak riziko prenosu vírusu pri podpisovaní voličských zoznamov.



Poradný orgán vlády podľa premiéra rozhodol, že je možné prijať dodatočné opatrenia na zmiernenie rizika nákazy počas volieb, na ktorých sa môže zúčastniť približne 16 miliónov voličov. Voľby budú prebiehať v približne 5000 mestách a obciach, v ktorých sa starostu nepodarilo zvoliť v prvom kole 15. marca.



Medzi mestami v ktorých druhé kolo prebehne, sú aj veľkomestá Paríž, Lyon či Marseille, pripomína agentúra DPA. Vyše 30.000 prevažne menších obcí a miest si členov zastupiteľstiev i starostov zvolilo už v prvom kole.



Philippe konštatoval, že viacero politických strán sa nevedelo zhodnúť na tom, kedy by sa druhé kolo volieb malo konať. Niektoré žiadali, aby sa presunulo až na september či ešte neskôr, a to pre predpokladanú nízku volebnú účasť. Viacerí kandidáti tiež tvrdili, že nebudú môcť efektívne viesť predvolebnú kampaň v rúškach a bez predvolebných zhromaždení, čo zvýhodní úradujúcich starostov.



Philippe však podotkol, že ak by sa konanie druhého kola odložilo až na termín po letných prázdninách, muselo by sa už opätovne usporiadať aj prvé kolo. "Je to zložitá otázka a (akékoľvek) jej riešenie spôsobí nezhody," uviedol premiér s tým, že si už zvykol na to vyberať z možností, ktoré budú kritizované.



Samotný Philippe kandiduje na starostu normandského prístavného mesta Le Havre, čo je funkcia, ktorú by v súlade s francúzskymi zákonmi mohol zastávať paralelne z úradom premiéra, uvádza AFP.



Francúzska vláda si za usporiadania prvého kola volieb vyslúžila ostrú kritiku verejnosti. Hlasovanie sa totiž konalo len deň po tom, ako v krajine nariadili zatvorenie barov, reštaurácií, kín a ďalších prevádzok, ktoré poskytovali iné ako základne služby. Obmedzenia podnietili mnohých ľudí, aby zostali doma a komunálne voľby tak dosiahli rekordnú, až 55-percentnú neúčasť.