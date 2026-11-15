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Druhé kolo protestov hnutia Gen Z v Nemecku malo výrazne nižšiu účasť
V metropole Berlín sa v sobotných večerných hodinách zišlo približne 700 ľudí, hoci organizátori pôvodne nahlásili účasť len stovky osôb.
Autor TASR
Berlín 15. novembra (TASR) - Na druhom kole protestov mladých ľudí v nemeckých mestách sa v sobotu zúčastnilo podstatne menej demonštrantov než pred dvoma týždňami. Podľa polície mali zhromaždenia prevažne pokojný priebeh, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
V metropole Berlín sa v sobotných večerných hodinách zišlo približne 700 ľudí, hoci organizátori pôvodne nahlásili účasť len stovky osôb. Na priebeh zhromaždenia dohliadal zhruba rovnaký počet policajtov. Dve osoby boli podľa policajnej hovorkyne zadržané pre podozrenie z hádzania pyrotechniky.
Naopak, nižšiu než očakávanú účasť zaznamenali v severonemeckých Brémach, kde v centre mesta protestovalo do 670 ľudí, pričom organizátori predtým avizovali až 2000 účastníkov. Ešte menej demonštrantov vyšlo do ulíc na západe krajiny – mestom Wuppertal pochodovalo len 80 ľudí a v Düsseldorfe ich bolo približne sto.
Za protestmi stojí mládežnícka iniciatíva Gen Z regelt. Mladí ľudia požadujú vyššie financovanie škôl, centier pre liečbu závislostí a psychoterapie, opatrenia proti rastúcim životným nákladom, väčšiu sociálnu spravodlivosť, ako aj dôraznejšiu ochranu klímy. Iniciatíva zároveň odmieta zavedenie povinnej vojenskej služby a rozširovanie štátneho dohľadu.
Pred dvoma týždňami sa na prvom kole protestov tej istej iniciatívy zúčastnili v mestách po celom Nemecku desaťtisíce mladých ľudí. Väčšina zhromaždení bola vtedy pokojná, no po niektorých došlo k násilným stretom, od ktorých sa organizátori následne dištancovali.
Oveľa masovejšie protesty sa v Nemecku i ďalších európskych krajinách očakávajú budúci piatok v rámci celoeurópskeho štrajku mládeže. Len v samotnom Berlíne nahlásili organizátori demonštráciu pre 15.000 ľudí. Protestné akcie sú naplánované aj vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Belgicku či vo Veľkej Británii, pripomína DPA.
V metropole Berlín sa v sobotných večerných hodinách zišlo približne 700 ľudí, hoci organizátori pôvodne nahlásili účasť len stovky osôb. Na priebeh zhromaždenia dohliadal zhruba rovnaký počet policajtov. Dve osoby boli podľa policajnej hovorkyne zadržané pre podozrenie z hádzania pyrotechniky.
Naopak, nižšiu než očakávanú účasť zaznamenali v severonemeckých Brémach, kde v centre mesta protestovalo do 670 ľudí, pričom organizátori predtým avizovali až 2000 účastníkov. Ešte menej demonštrantov vyšlo do ulíc na západe krajiny – mestom Wuppertal pochodovalo len 80 ľudí a v Düsseldorfe ich bolo približne sto.
Za protestmi stojí mládežnícka iniciatíva Gen Z regelt. Mladí ľudia požadujú vyššie financovanie škôl, centier pre liečbu závislostí a psychoterapie, opatrenia proti rastúcim životným nákladom, väčšiu sociálnu spravodlivosť, ako aj dôraznejšiu ochranu klímy. Iniciatíva zároveň odmieta zavedenie povinnej vojenskej služby a rozširovanie štátneho dohľadu.
Pred dvoma týždňami sa na prvom kole protestov tej istej iniciatívy zúčastnili v mestách po celom Nemecku desaťtisíce mladých ľudí. Väčšina zhromaždení bola vtedy pokojná, no po niektorých došlo k násilným stretom, od ktorých sa organizátori následne dištancovali.
Oveľa masovejšie protesty sa v Nemecku i ďalších európskych krajinách očakávajú budúci piatok v rámci celoeurópskeho štrajku mládeže. Len v samotnom Berlíne nahlásili organizátori demonštráciu pre 15.000 ľudí. Protestné akcie sú naplánované aj vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Belgicku či vo Veľkej Británii, pripomína DPA.