Druhé kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo

Na snímke Abbás Arákčí. Foto: TASR/AP

Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí zároveň v utorok vyhlásil, že Trump neuspeje v zničení jeho krajiny

Autor TASR
Ženeva 17. februára (TASR) - Druhé kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom v švajčiarskej Ženeve sa po takmer troch hodinách skončilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na iránsku tlačovú agentúru ISNA.

Sprostredkovateľom rozhovorov bol Omán a zameriavali sa najmä na iránsky jadrový program a zrušenie sankcií. Iránsku delegáciu viedol minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, americkú osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Prezident USA Donald Trump v pondelok oznámil, že sa do rokovaní zapojí nepriamo.

Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí zároveň v utorok vyhlásil, že Trump neuspeje v zničení jeho krajiny. „V jednom zo svojich nedávnych prejavov americký prezident povedal, že Amerike sa za 47 rokov nepodarilo zničiť (Iránsku) islamskú republiku... Hovorím vám: ani vám sa to nepodarí,“ povedal Chameneí vo svojom prejave.

Iránsky duchovný vodca Spojeným štátom pohrozil, že vojnovú loď USS Abraham Lincoln, ktorú Washington na Blízkom východe nasadil ešte v januári, môže Teherán potopiť. Trump minulý týždeň potvrdil, že USA vyslali na Blízky východ aj druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok zopakoval, že zrušenie sankcií je neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek dohody o jadrovom programe so Spojenými štátmi.
