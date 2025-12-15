< sekcia Zahraničie
Druhé kolo rokovaní ukrajinskej a americkej delegácie sa skončilo
Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že je pripravený vzdať sa snahy o vstup Ukrajiny do NATO, ak USA a ďalší západní partneri poskytnú Kyjevu bezpečnostné záruky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 15. decembra (TASR) - Druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom sa skončilo. S odvolaním sa na Zelenského poradcu pre komunikáciu Dmytra Lytvyna o tom informovala agentúra Interfax-Ukrajina, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Podľa Lytvyna sa Zelenskyj medzičasom už premiestnil na rokovanie s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, ktoré bolo naplánované po rokovaniach s americkou delegáciou. O ich priebehu poradca neinformoval. Zelenskyj by sa mal následne stretnúť aj s predsedníčkou Spolkového snemu Juliou Klöcknerovou a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
„Počas uplynulých dvoch dní boli ukrajinsko-americké rokovania konštruktívne a produktívne a dosiahol sa skutočný pokrok. Dúfame, že do konca dňa dosiahneme dohodu, ktorá nás priblíži k mieru. V médiách je momentálne veľa hluku a anonymných špekulácií. Prosím, nenechajte sa uniesť fámami a provokáciami. Americký tím vedený Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom pracuje mimoriadne konštruktívne, aby pomohol Ukrajine nájsť cestu k trvalej mierovej dohode,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti X ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov.
Oba tímy rokovali o ukončení vojny na Ukrajine už v nedeľu. Witkoff po tomto stretnutí s ukrajinskou delegáciou vyhlásil, že sa dosiahol „veľký pokrok“.
Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že je pripravený vzdať sa snahy o vstup Ukrajiny do NATO, ak USA a ďalší západní partneri poskytnú Kyjevu bezpečnostné záruky porovnateľné so zárukami pre členov Aliancie. Prezident zdôraznil, že akékoľvek bezpečnostné záruky musia byť právne záväzné a podporené americkým Kongresom. Ukrajina však naďalej odmieta americký tlak na odstúpenie svojich území Rusku.
Podľa Lytvyna sa Zelenskyj medzičasom už premiestnil na rokovanie s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, ktoré bolo naplánované po rokovaniach s americkou delegáciou. O ich priebehu poradca neinformoval. Zelenskyj by sa mal následne stretnúť aj s predsedníčkou Spolkového snemu Juliou Klöcknerovou a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
„Počas uplynulých dvoch dní boli ukrajinsko-americké rokovania konštruktívne a produktívne a dosiahol sa skutočný pokrok. Dúfame, že do konca dňa dosiahneme dohodu, ktorá nás priblíži k mieru. V médiách je momentálne veľa hluku a anonymných špekulácií. Prosím, nenechajte sa uniesť fámami a provokáciami. Americký tím vedený Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom pracuje mimoriadne konštruktívne, aby pomohol Ukrajine nájsť cestu k trvalej mierovej dohode,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti X ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov.
Oba tímy rokovali o ukončení vojny na Ukrajine už v nedeľu. Witkoff po tomto stretnutí s ukrajinskou delegáciou vyhlásil, že sa dosiahol „veľký pokrok“.
Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že je pripravený vzdať sa snahy o vstup Ukrajiny do NATO, ak USA a ďalší západní partneri poskytnú Kyjevu bezpečnostné záruky porovnateľné so zárukami pre členov Aliancie. Prezident zdôraznil, že akékoľvek bezpečnostné záruky musia byť právne záväzné a podporené americkým Kongresom. Ukrajina však naďalej odmieta americký tlak na odstúpenie svojich území Rusku.