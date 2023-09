Druhej debate uchádzačov o republikánsku nomináciu dominovala Ukrajina

Washington 28. septembra (TASR) — Vojna na Ukrajine, imigrácia, ekonomika a kritika boli demokratického prezidenta USA Joea Bidena boli hlavnými témami stredajšej druhej televíznej debaty republikánskych uchádzačov o prezidentskú nomináciu. Exprezident Donald Trump, ktorý je favoritom straníckych primárok, sa na nej ani tentoraz nezúčastnil, informovala agentúra DPA.



Urobil tak napriek tomu, že televízne súboje kandidátov na prezidentskú nomináciu sú dôležitou etapou na dlhej ceste do Bieleho domu. DPA však konštatovala, že Trump si to vďaka svojmu veľmi veľkému náskoku v republikánskych prieskumoch verejnej mienky môže dovoliť.



Trump bol v čase konania debaty v štáte Michigan, kde sa snažil získal podporu voličov z radov robotníkov v automobilovom priemysle, ktorých v utorok presviedčal Biden.



Sedem kandidátov na nomináciu Republikánskej strany — šesť mužov a jedna žena — sa vo svojich vystúpeniach venovalo najmä ekonomickým otázkam, pričom kritizovali výsledky Bidenovej vlády a sporili sa o pomoc Ukrajine.



Diskusia o Ukrajine odrážala rozkol, ktorý nastal medzi republikánmi v Kongrese v otázke, či pokračovať alebo obmedziť pomoc USA tejto krajine, napísala DPA.



"Nebudeme vypisovať bianko šek," vyhlásil floridský guvernér Ron DeSantis. Podľa neho konanie súčasnej vlády USA svedčí o tom, že "ľuďom vo Washingtone nezáleží na americkom ľude". Apeloval, aby sa radšej investovalo do boja proti úmrtiam spôsobeným drogou fentanyl, či zlepšenia kvality života v USA.



Podľa podnikateľa Viveka Ramaswamyho "fakt, že (ruský prezident Vladimir) Putin je zlý diktátor", automaticky "neznamená, že Ukrajina je dobrá". Zdôraznil, že "potrebujeme rozumný mierový plán" na ukončenie vojny.



Senátor zo štátu Južná Karolína Tim Scott s týmito stanoviskami nesúhlasil, pričom zdôraznil, že v životnom záujme amerického ľudu je "degradovať ruskú armádu". Dodal, že "zastavenie Rusov pomáha nielen zvýšiť bezpečnosť USA", ale "udrží našich vojakov doma".



Na Scottovu stranu sa pridala Nikky Haleyová, bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN, podľa ktorej "víťazstvo pre Rusko je víťazstvom pre Čínu".



Viacerí však počas debaty kritizovali aj éru Trumpa a snažili sa vystupovať ako jasná alternatíva k bývalému prezidentovi. Agentúra DPA označila túto časť debaty za jej najsilnejšiu pasáž.



"Donald Trump chýba, dnes večer by mal byť na tomto pódiu a obhajovať svoje výsledky," pustil sa do Trumpa Ron DeSantis, ktorého niektorí konzervatívci považovali za predstaviteľa novej generácie Republikánskej strany, jeho rating v prieskumoch verejnej mienky prudko klesol.



Iní diskutujúci sa od Trumpa dištancovali len veľmi opatrne. Chválili jeho úsilie o potlačenie nelegálneho prisťahovalectva a zníženie daní, no iba mierne kritizovali, ako počas jeho vlády prudko stúpol federálny dlh.



Kvitovali aj úsilie Trumpovej administratívy o potlačenie nelegálneho prisťahovalectva a zníženie daní.



Ako konštatuje DPA, žiadny z Trumpových súperov nevyčnieval z radu ako jeho súper do duelu v primárkach. Pre niektorých by pritom táto debata mohla byť ich poslednou šancou pre oslovenie publika.



Ďalšia debata je naplánovaná na november a podmienky pre účasť na nej budú prísnejšie. Kandidáti, ktorí majú teraz nízku podporu voličov, tak už nemajú veľa času, aby získali viac peňazí na udržanie svojej kampane v chode.



Prvé hlasovanie delegátov o nominantovi Republikánskej strany sa bude konať 15. januára v štáte Iowa.



Doteraz bol za Trumpovho vyzývateľa v strane považovaný DeSantis, guvernér štátu Florida, ktorý sa preslávil svojimi šokujúcimi postojmi k interrupciám, LGBT+ ľuďom a imigrácii. Podľa prieskumu RealClearPolitics však za Trumpom, ktorý čelí štyrom obvineniam z trestných činov, v súčasnosti zaostáva o viac ako 40 percentuálnych bodov.



Trump, ktorý si bol vedomý toho, že napriek svojej neprítomnosti bol jednou z tém televíznej debaty, zverejnil na sociálnej sieti obrázok svojho tieňa, ako zakrýval celé pódium.