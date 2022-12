Druhej záchrannej lodi s migrantami povolili zakotviť v Taliansku

Rím 9. decembra (TASR) - Rím v piatok povolil už druhej lodi humanitárnej organizácie, aby mohla pristáť v talianskom prístave. Tým zmiernilo doterajší tvrdý postoj voči plavidlám, ktoré migrantov zachraňujú v Stredozemnom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Posádka lode Geo Barents s 248 pasažiermi smeruje do mesta Salerno južne od Neapola. Z paluby už evakuovali matku, ktorá v stredu porodila, spolu s novorodencom a ďalšími tromi súrodencami.



Plavidlo prevádzkuje humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) a jej posádka odhaduje, že pre rozbúrené more do prístavu dorazí za zhruba 24 hodín. Povolenie zakotviť označila za "úľavu pre deti, ženy a mužov, ktorí prešli trýznivými skúsenosťami, odkedy opustili svoje krajiny pôvodu".



Už predtým dostala povolenie na vylodenie 33 pasažierov na ostrove Lampedusa loď Louise Michel, ktorú financuje britský streetartový umelec Banksy. Jej posádka uviedla, že ich zachránili z malého dreveného člna pred dvoma dňami.



Pravicová vláda novej talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sprísnila od októbrového nástupu do funkcie protiimigračnú politiku. Zaistila však, aby sa na pevninu dostali zranené osoby, ženy a deti. Ostatní musia zostať na lodiach. Zodpovednosť za migrantov, ktorí sa na záchranárske lode nalodili v medzinárodných vodách, podľa Talianska nesú krajiny, ktorým lode patria. Humanitárne organizácie to však považujú za porušovanie zásad morského práva.



Postoj Talianska vyvolal v novembri diplomatický spor s Francúzskom. Lodi Ocean Viking s 234 migrantmi na palube niekoľko týždňov odmietalo povoliť pristátie, napokon zakotvila vo francúzskom prístave.



Francúzsko zareagovalo pozastavením plánovaného prijatia 3500 utečencov, ktorí sú momentálne v Taliansku a ich prijatie bolo v súlade s európskou dohodou o prerozdelení migrantov. Krajina tiež posilnila južné hraničné priechody s Talianskom.



Pri brehoch Sicílie v súčasnosti čaká na pridelenie prístavu loď Humanity 1 s približne 261 ľuďmi na palube, ktorú prevádzkuje nemecká organizácia SOS Humanity.