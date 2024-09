Druhú debatu kandidátov navrhujú Fox News i Harrisovej tím

Filadelfia 11. septembra (TASR) – Americká spravodajská televízia Fox News navrhla druhú debatu prezidentských kandidátov v októbri. Ďalší televízny duel si želá aj volebný tím viceprezidentky Kamaly Harrisovej. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Harrisová ako kandidátka Demokratickej strany a republikánsky nominant, exprezident Donald Trump sa stretli v televíznej debate v utorok večer vo Filadelfii. Na ďalšej sa zatiaľ nedohodli.



Televízia Fox News uviedla, že návrh zaslala volebným tímom oboch kandidátov ešte pred utorkovou debatou v televízii ABC.



Harrisovej tím predtým vyzval Trumpa na ďalšiu debatu. "Američania videli voľbu, ktorú budú mať túto jeseň pri volebných urnách: medzi posunom vpred s Kamalou Harrisovou a návratom späť s Trumpom," uviedol vo vyhlásení krátko po skončení utorkovej debaty, v ktorej Harrisová svojho súpera dostala do defenzívy. "To videli dnes večer a to by mali vidieť aj v druhej debate v októbri. Viceprezidentka Harrisová je pripravená na druhú debatu. Je pripravený aj Donald Trump?" dodáva vyhlásenie.