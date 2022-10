Varšava/Soul 31. októbra (TASR) - Druhú jadrovú elektráreň v Poľsku zrejme postaví Južná Kórea. Príslušné predbežné dohody podpísali v pondelok v Soule predstavitelia poľskej a juhokórejskej vlády a zainteresovaných energetických spoločností.



Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o súčasť snáh Varšavy o zníženie uhlíkových emisií a tiež o posilnenie energetickej bezpečnosti krajiny.



Poľské úrady už minulý piatok oznámili, že prvú atómovú elektráreň v Poľsku postaví americká spoločnosť Westinghouse, ktorá vo výberovom konaní porazila konkurenciu z Francúzska a Južnej Kórey.



Poľskí a juhokórejskí vládni činitelia v pondelok podpísali memorandum o porozumení, týkajúce sa výstavby druhej jadrovej elektrárne na území Poľska. Podobný dokument, tzv. list o zámere, podpísali aj zástupcovia poľských energetických spoločností PGE a ZE PAK a juhokórejskej firmy KNHP. Záväzný kontrakt by mal by uzavretý na budúci rok.



Druhá jadrová elektráreň na území Poľska, v ktorej sa uplatnia kórejské technológie, by mala vzniknúť v obci Patnów v juhozápadnom Poľsku, približne 230 kilometrov od Varšavy.



Podpísanie predbežných dohôd ocenil aj poľský premiér Mateusz Morawiecki, podľa ktorého táto strategická investícia posilní suverenitu Poľska v oblasti energetickej bezpečnosti.



Prvá jadrová elektráreň v Poľsku, ktorú postaví americký Westinghouse, vznikne pri severopoľskej obci Choczewo ležiacej na pobreží Baltského mora. Do prevádzky by ju mali uviesť v roku 2033.



Poľsko, ktoré je do veľkej miery závislé na zastaraných uhoľných elektrárňach, zvažovalo výstavbu atómových elektrární celé desaťročia. Hľadanie alternatívnych zdrojov energie sa stalo oveľa naliehavejšie po tohtoročnej ruskej invázii na Ukrajinu, v dôsledku ktorej zosilneli snahy o zníženie závislosti na energetických surovinách z Ruska.



Vo výberových konaniach na výstavbu poľských jadrových elektrární zvíťazili firmy z USA a Južnej Kórey, ktoré sú pre Poľsko dôležitými partnermi aj v iných oblastiach, napríklad vo vojenskej spolupráci.