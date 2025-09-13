< sekcia Zahraničie
Druhú septembrovú sobotu sa pripomína Svetový deň prvej pomoci
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vlani horúčavy v Európe spôsobili približne 175.000 predčasných úmrtí, pričom každý rok spôsobujú škody vo výške desiatok miliárd eur.
Bratislava/New York 13. septembra (TASR) - Prvá pomoc a zmena klímy je v tomto roku témou Svetového dňa prvej pomoci, ktorý pripadá na druhú septembrovú sobotu. V roku 2025 je ňou 13. september. Téma zdôrazňuje dôležitosť prvej pomoci počas prírodných katastrof (požiare, povodne či horúčavy) súvisiacich s klímou a meniacimi sa podmienkami životného prostredia.
Príkladom boli ničivé povodne na juhu Španielska, keď v priebehu niekoľkých hodín v okolí Valencie spadol naraz ročný objem zrážok, čo malo za následok vyše 230 obetí na životoch a miliardové škody na majetku a ekonomike.
Na Slovensku napáchala škody v desiatkach miliónov eur na západe krajiny tridsaťročná voda v polovici septembra minulého roka. Zatopilo nábrežie Bratislavy a niekoľko dní bol odrezaný Devín, problémy mali aj v Devínskej Novej Vsi či Stupave.
Svetový deň prvej pomoci, ktorý Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) zaviedla do kalendára v roku 2000, si každoročne pripomína vyše 100 národných organizácií. Hlavným cieľom je informovať verejnosť, že správne poskytnutá prvá pomoc môže každý deň v najrôznejších kritických situáciách prispieť k záchrane ľudských životov.
Školenia o správnom poskytovaní prvej pomoci predstavujú jednu zo základných aktivít všetkých národných spoločností IFRC. Slovenský Červený kríž (SČK) poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov na celom Slovensku vrátane materských škôl alebo zariadení pre seniorov.
V prípade, ak dotknutý naozaj nevie, čo má robiť, nápomocnými môžu byť inštrukcie operátora po zavolaní na tiesňové linky 112 alebo 155. Zopakovať si prvú pomoc umožňujú moderné technológie cez aplikácie, platformu YouTube alebo rôzne webové stránky.
IFRC založili v roku 1919 v Paríži. Jej základy položilo päť spoločností - z Francúzska, Británie, Talianska, Japonska a USA. Postupne sa k nim pridali ďalšie národné spoločnosti. Sekretariát IFRC sídli vo švajčiarskej Ženeve. SČK je členom IFRC od roku 1993.
