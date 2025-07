Druhý deň behu s býkmi si vyžiadal osem zranených

Pamplona 8. júla (TASR) - Počas druhého dňa behu s býkmi v španielskej Pamplone sedem ľudí utrpelo ľahšie zranenia a jedna osoba ťažšie. Atraktívna turistická atrakcia je súčasťou slávnosti sv. Firmína, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



V utorok ráno sa jeden z býkov počas behu v uliciach mesta zastavil a niekoľko minút útočil na ľudí okolo seba. Mladého muža rohom ťažšie zranil v oblasti pravého podpazušia, uviedla hovorkyňa záchranných služieb. „V súčasnosti je na pozorovaní, no jeho stav je stabilizovaný,“ ozrejmila pre novinárov. Sedem ďalších bežcov vyviazlo s modrinami či pomliaždeninami.



V nedeľu sa v meste začali deväťdňové slávnosti sv. Firmína, ktorých história siaha až do 16. storočia. Ich súčasťou sú tiež koncerty, sprievody či náboženské procesie. Vyvrcholením osláv je beh so šiestimi býkmi na 825-metrovej trase cez úzke uličky v starom centre mesta až do arény, kde sa večer konajú býčie zápasy. Bežci majú na sebe zvyčajne biele odevy s červenými šatkami a šerpami.



Každoročne sa počas behu zrania desiatky z tisícov bežcov, zväčša mladých mužov. Od roku 1924 pri týchto behoch zomrelo 16 ľudí, posledné úmrtie bolo v roku 2009.



Aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat tieto slávnosti prilákajú každoročne do Pamplony desaťtisíce zahraničných turistov. Oslavy sa stali celosvetovo známe najmä vďaka románu Ernesta Hemingwaya z roku 1926 Slnko aj vychádza.