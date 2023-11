Druhý deň prímeria: Hamas prepustí 14 rukojemníkov, Izrael 42 väzňov

Jeruzalem 25. novembra (TASR) — Izrael v sobotu v rámci druhého dňa prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy prepustí 42 palestínskych väzňov. Hamas výmenou za to prepustí 14 rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy od 7. októbra. Informovala o tom bez ďalších podrobností agentúra AFP s odvolaním sa na izraelské úrady.



Izraelská väzenská správa podľa denníka Haarec dostala zoznam 42 Palestínčanov — mužov aj žien —, ktorí majú byť v sobotu prepustení na základe podmienok dohody s Hamasom. Tá stanovuje, že za každého rukojemníka Hamasu prepustí Izrael z väzenia troch Palestínčanov.



Hamas v piatok počas prvého dňa prímeria prepustil prvých 24 z približne 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od útoku na Izrael. Katar, ktorý výmenu pomohol sprostredkovať, oznámil, že medzi prepustenými je 13 Izraelčanov, desať občanov Thajska a jeden Filipínec. Izrael na oplátku prepustil 39 Palestínčanov.



Do Pásma Gazy medzitým v sobotu ráno dorazila z Egypta cez hraničný priechod Rafah ďalšia humanitárna pomoc. Išlo o štyri cisterny s palivom a ďalšie štyri so zemným plynom.