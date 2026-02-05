Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Zahraničie

Druhý deň rokovaní USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Zabí sa skončil

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Schôdzky delegácií sa v Abú Zabí konali aj v stredu.

Autor TASR
Abú Zabí 5. februára (TASR) - Druhý deň trojstranných rokovaní delegácií Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny v Spojených arabských emirátoch (SAE) sa skončil. Vo štvrtok popoludní o tom informovala hovorkyňa hlavného ukrajinského vyjednávača Rustema Umerova, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Rokovania sa skončili,“ povedala novinárom Diana Daviťanová, hovorkyňa ukrajinského hlavného vyjednávača a tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova. Ďalšie informácie neposkytla. Umerov ráno na sociálnej sieti X napísal, že výsledky druhého dňa rokovaní budú oznámené neskôr.

Schôdzky delegácií sa v Abú Zabí konali aj v stredu. Umerov po nich na sociálnej sieti X bez ďalších podrobností napísal, že sa počas prvého dňa rokovaní zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia. Trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi označil za vecné a produktívne.

Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev následne vo štvrtok vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou v SAE priniesli posun. K sporným bodom aj naďalej patria územné nároky Ruska, pričom žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí