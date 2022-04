Druhý globálny samit zameraný na COVID-19 sa uskutoční 12. mája

Washington 18. apríla (TASR) - Druhý globálny samit zameraný na koronavírusové ochorenie COVID-19 sa uskutoční virtuálne 12. mája. Oznámil to v pondelok Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovali tlačové agentúry AFP a Reuters.



Samitu budú predsedať Spojené štáty spolu s Nemeckom (súčasnou predsedníckou krajinou zoskupenia G7), Indonéziou (súčasnou predsedníckou krajinou zoskupenia G20), Senegalom (súčasnou predsedníckou krajinou Africkej únie - AÚ) a Belize (súčasnou predsedníckou krajinou Karibského spoločenstva - CARICOM).



Na samite sa bude diskutovať o pláne na ukončenie covidovej krízy, ako aj o príprave na ďalšie potenciálne hrozby pre zdravie svetovej populácie, uvádza sa vo vyhlásení.



Prvý globálny samit zameraný na COVID-19 zorganizovali minulý rok v septembri Spojené štáty. Americký prezident Joe Biden na ňom vyzval svojich partnerov, aby zabezpečili potrebný prísun vakcín. Šéf Bieleho domu zároveň vyslovil požiadavku, aby každá krajina dosiahla do septembra tohto roku 70-percentnú mieru zaočkovanosti svojho obyvateľstva.



Covidová pandémia si od vypuknutia v novembri 2019 vyžiadala celosvetovo už viac ako šesť miliónov mŕtvych a spôsobila hlboké narušenie hlavných ekonomík aj obchodných modelov. Hoci počet úmrtí na celom svete v súčasnosti prudko klesá, vírus sa naďalej šíri, čo mnohým krajinám bráni úplne zrušiť obmedzenia.



"Výskyt a šírenie sa nových variantov, ako je omikron, zvýšili potrebu stratégie zameranej na kontrolu ochorenia COVID-19 na celom svete. Hoci najnovšie varianty sú menej smrtiace, je potrebné zamerať sa na to, aby podobné katastrofy v budúcnosti neprekvapili ľudstvo," píše sa ďalej v predmetnom vyhlásení.