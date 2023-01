93. narodeniny oslávil Aldrin, druhý muž na Mesiaci, štvrtou svadbou

Los Angeles 21. januára (TASR) — Legendárny americký astronaut Buzz Aldrin, ktorý ako druhý človek vstúpil na povrch Mesiaca, sa v piatok, v deň svojich 93. narodenín, oženil v Los Angeles so svojou dlhoročnou priateľkou. Oznámil to v noci na nedeľu na Twitteri, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Aldrin a Anca Faurová, viceprezidentka spoločnosti Buzz Aldrin Ventures, sa zosobášili na súkromnom obrade.



"V deň mojich 93. narodenín... s potešením oznamujem, že moja dlhoročná láska Dr. Anca Faurová a ja sme sa vzali," uviedol Aldrin na Twitteri a zverejnil niekoľko svadobných fotografií.



Podľa AFP Faurovej presný vek nie je známy, mala by mať 63 rokov. Vo svojom profile na sieti LinkedIn Faurová uvádza, že v roku 1996 získala doktorát z chemického inžinierstva na University of Pittsburgh. Predtým pracovala pre chemické firmy Union Carbide a Johnson Matthey.



Aldrin bol trikrát ženatý, no všetky manželstvá sa skončili rozvodom.



Aldrin je posledným žijúcim členom misie Apollo 11, počas ktorej sa spolu s Neilom Armstrongom vstúpili 20. júla 1969 ako prví ľudia na povrch Mesiaca.



Michael Collins, ktorý pilotoval veliteľský modul, zomrel v apríli 2021. Armstrong zomrel v roku 2012.



Na Aldrinovu počesť je pomenovaný kráter na Mesiaci, nachádzajúci sa v blízkosti miesta pristátia Apolla 11.