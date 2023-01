Druhý obžalovaný v prípade únosu Vietnamca dostal päť rokov väzenia

Berlín 29. januára (TASR) - Druhého obžalovaného v prípade únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka odsúdili v pondelok na päť rokov odňatia slobody. Berlínsky súd uznal vietnamského občana L. Anh Tua za vinného zo špionážnej činnosti a spoluúčasti na trestnom čine obmedzovania osobnej slobody. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Únos Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu bol operáciou vietnamskej tajnej služby, na ktorej sa 32-ročný obžalovaný vedome podieľal, hoci bol v hierarchicky podriadenej pozícii, konštatoval súd po takmer trojmesačnom procese.



Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha uniesli v júli 2017 v berlínskom parku a tajne prepravili do vlasti, kde ho za údajnú korupciu dvakrát odsúdili na doživotie. Bývalý šéf štátneho podniku žiadal v Nemecku o politický azyl. Nemecko sa v prípade zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím vládneho špeciálu.



Obžalovaný L. Anh Tu, ktorého zadržali v apríli 2022 v Prahe, bol od vydania do Nemecka vo vyšetrovacej väzbe. Na procese mlčal. Verdikt voči nemu zatiaľ nie je právoplatný.



Noviny Berliner Zeitung uviedli, že podľa rozsudku L. Anh Tu riadil vozidlo použité pri únose v nemeckej metropole a sedel aj za volantom auta, ktorým obeť previezli z Brna do Bratislavy, kde Thanha pod falošným menom zaradili do delegácie vietnamského ministra verejnej bezpečnosti. Tak mohli Thanha ako 12. člena delegácie bez problémov odviezť zo schengenského priestoru.



V roku 2018 odsúdili v Nemecku v prvom procese súvisiacom s týmto prípadom Vietnamca Longa N. H. na takmer štyri roky väzenia za účasť na únose. Tento verdikt je právoplatný.