< sekcia Zahraničie
Druhý pohár otrávenej dojčenskej výživy v Rakúsku zatiaľ nenašli
Hovorca polície v Burgenlande poprel správu denníka Kronen Zeitung, na základe ktorej sa v Rakúsku údajne našiel aj druhý pohár.
Autor TASR
Eisenstadt/Ingolstadt 21. apríla (TASR) - Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland stále hľadá druhý pohár dojčenskej výživy značky HiPP, pri ktorom existuje podozrenie na otravu jedom na potkany. Napriek intenzívnemu pátraniu sa ho zatiaľ nepodarilo nájsť. Kontroly v obciach budú pokračovať v utorok, uviedol pre agentúru APA hovorca polície v Burgenlande, píše TASR.
V rakúskej spolkovej krajine hraničiacej so Slovenskom zaistili počas uplynulého víkendu pohár spomenutej dojčenskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. V regióne sa pritom mali nachádzať v obehu dva poháre takto kontaminovanej výživy.
Množstvo nájdenej dávky nebolo v utorok stále známe, presnejšie výsledky by mohli byť k dispozícii do konca týždňa, uviedla prokuratúra v Eisenstadte, ktorá prípad vyšetruje ako úmyselné ohrozenie verejnosti.
Podľa hovorcu spoločnosti HiPP Clemensa Preysinga sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili okrem Rakúska aj na Slovensku a v Českej republike. APA dodala, že informované boli tiež maďarské úrady, pretože dojčenskú výživu si mohli kúpiť aj ľudia z týchto prihraničných oblastí.
Úrady v Rakúsku vyzvali ľudí, aby nahlásili akékoľvek podozrivé poháre. Tie možno identifikovať podľa bielej nálepky s červeným krúžkom na spodnej strane pohára, podľa poškodeného viečka, ako aj na základe nezvyčajného či pokazeného zápachu, pripomenula APA.
Vyšetrovanie sa začalo minulý týždeň vo štvrtok, keď bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V emaile požadoval vydierač peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy potvrdil v pondelok, že sa stal obeťou vydierania.
„Vydierač nám poslal správu do všeobecnej poštovej schránky, ktorú v rámci našich štandardných postupov kontrolujeme v dlhších časových intervaloch,“ cituje spoločnosť HiPP agentúra DPA. Hneď po prečítaní emailu kontaktovala firma úrady, zriadila interný krízový tím a prijala opatrenia na ochranu spotrebiteľov. V Rakúsku, na Slovensku a v Českej republike zaistili doteraz pred konzumáciou celkovo päť poškodených pohárov s dojčenskou výživou, dodala agentúra APA.
Polícia z bavorského mesta Ingolstadt vedie vyšetrovanie z pokusu o vydieranie, pričom zriadila špeciálny vyšetrovací tím nazvaný Pohár (Glas).
