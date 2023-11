Druhý pokus odštartovať raketu Starship zlyhal, po štarte vybuchla

Na snímke vesmírna raketa Starship spoločnosti SpaceX, ktorá odštartovala na svoj druhý skúšobný let z kozmodrómu v Boca Chica v americkom Texase v sobotu 18. novembra 2023. Starship – najvýkonnejšia raketa v histórii – má v budúcnosti dopraviť astronautov na Mesiac, Mars a ďalej do vesmíru. Foto: TASR/AP

Washington 18. novembra (TASR) - Druhý pokus odštartovať raketu Starship spoločnosti SpaceX v sobotu zlyhal. Niekoľko minút po štarte po oddelení od nosnej rakety vesmírna loď vybuchla. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.uviedol moderátor živého vysielania na stránkach SpaceX.Dvadsaťminútové štartovacie okno otvorili o 07.00 h miestneho času (14.00 h SEČ). Podľa plánu mala kozmická loď Starship o veľkosti 121 metrov po štarte z kozmodrómu v Boca Chica v americkom Texase dosiahnuť výšku 240 kilometrov, obletieť okolo Zeme a po asi jeden a pol hodine dopadnúť do Tichého oceánu neďaleko Havajských ostrovov.Prvý pokus odštartovať túto raketu sa uskutočnil v apríli. Kozmickej lodi sa však vtedy nepodarilo úspešne odpojiť od prvostupňovej rakety, celá súprava začala klesať a napokon po štyroch minútach od štartu vybuchla a zrútila sa do Mexického zálivu. Raketa dokázala vystúpiť do výšky 39 kilometrov.Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) si loď Starship vybral na pristátie svojich astronautov na povrchu Mesiaca počas misie Artemis 3, ktorá je oficiálne naplánovaná na rok 2025. Astronauti sa na Mesiac vydajú v kapsule Orion, ktorá sa následne spojí s novou verziou lode Starship, predtým umiestnenou na obežnej dráhe Mesiaca. Tá potom bude slúžiť ako lunárny pristávací modul.