Družicové snímky dokazujú prítomnosť tiel civilistov v Buči

Washington 5. apríla (TASR) - Satelitné snímky zverejnené v pondelok zjavne vyvracajú tvrdenia Ruska, že mŕtve telá v civilnom oblečení sa v Buči pri Kyjeve objavili až po ústupe ruských jednotiek z tohto zdevastovaného ukrajinského mesta. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zistenia americkej spoločnosti Maxar, zaoberajúcej sa kozmickými technológiami.



Družicové snímky ulice v Buči, pochádzajúce z polovice marca, ukazujú niekoľko tiel civilistov ležiacich na ceste alebo mimo nej – tam, kde ukrajinskí predstavitelia podľa vlastných vyjadrení našli po stiahnutí ruských vojakov viacero mŕtvol.



"Satelitné snímky Maxaru vo vysokom rozlíšení, zozbierané nad Bučou na Ukrajine (severozápadne od Kyjeva), potvrdzujú a dosvedčujú nedávne videá a fotografie na sociálnych sieťach, na ktorých bolo vidieť telá ležiace na uliciach a ponechané vonku niekoľko týždňov," uviedol v pondelok vo vyhlásení hovorca spoločnosti Maxar Technologies Stephen Wood.



Noviny The New York Times zverejnili analýzu zväčšených snímok z Jablonskej ulice v Buči a po ich porovnaní s videozáznamom mŕtvych tiel z 1. a 2. apríla prišli k záveru, že mnoho tiel tam ležalo už najmenej tri týždne – teda v čase, keď mesto ovládali ruské jednotky, píše AFP.



Fotografi agentúry AFP vstúpili do Buče v sobotu a priamo potvrdili prítomnosť približne 20 tiel v civilnom oblečení, pričom niektoré mali zviazané ruky. Fotografie vyvolali celosvetové pobúrenie a obvinenia z vojnových zločinov.



Ruské ministerstvo obrany zodpovednosť odmietlo s tým, že všetky jeho jednotky "sa z Buče kompletne stiahli 30. marca". Kremeľ poprel pravosť snímok so znepokojivým obsahom, ktoré sa začali objavovať z Buče, a označil ich za "falzifikáty" zinscenované Ukrajinou.



Toto tvrdenie zopakoval v pondelok na pôde Organizácie Spojených národov veľvyslanec Moskvy Vasilij Nebenzija na tlačovej konferencii, keď vyhlásil, že mŕtvoly na snímkach v Buči tam neboli, keď ruskí vojaci opustili mesto. "Zrazu sa objavia na uliciach, ležia na cestách jeden za druhým, vľavo i vpravo, niektorí sa hýbu, niektorí preukazujú známky života," povedal Nebenzija.



Družicové snímky Maxaru z 19. a 21. marca však ukazujú, že na Jablonskej ulici v Buči sa už vtedy nachádzalo viacero tiel, pripomína AFP. V analýze New York Timesov sa uvádza, že na snímkach Maxaru je vidieť tmavé objekty podobnej veľkosti ako ľudské telá na ulici už medzi 9. a 11. marcom.



V druhom porovnaní denník The New York Times analyzoval video zverejnené na Instagrame, na ktorom bolo zachytené telo ležiace na ulici pred dvoma vozidlami. Satelitná snímka z 21. marca ukazuje telo i vozidlá v rovnakej pozícii, píše AFP.