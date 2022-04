Drvivá väčšina hlasujúcich v mexickom referende podporila prezidenta

Mexický prezident Andres Manuel López Obrador ukazuje svoj občiansky preukaz po hlasovaní v celoštátnom referende o tom, či má ukončiť svoje šesťročné funkčné obdobie v polovici alebo pokračovať až do konca, 10. apríla 2022 v Mexico City. Foto: TASR/AP

Mexiko 11. apríla (TASR) - Asi 90 percent Mexičanov, ktorí odovzdali hlasy v nedeľňajšom referende, podporilo zotrvanie prezidenta Andresa Manuela Lópeza Obradora vo funkcii. Zatiaľ však nie je jasné, či sa na hlasovaní zúčastnil dostatočný počet voličov. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.Podľa predbežného odhadu, ktorý v nedeľu večer zverejnil Národný volebný inštitút (INE), úradujúceho prezidenta podporilo 90,3 -91,9 percent hlasujúcich.Šlo o prvé tzv. odvolacie referendum v dejinách moderného Mexika a inicioval ho samotný López Obrador. Jeho kritici aj priaznivci považovali jeho víťazstvo v plebiscite za samozrejmosť.Reuters pripomenul, že opoziční politici aktívne odrádzali svojich priaznivcov od hlasovania. Mnohí tento proces odsúdili ako propagandistické manévre na podporu prezidenta a finančne nákladné odvádzanie pozornosti od skutočných problémov krajiny.Oficiálne údaje o účasti voličov zatiaľ neboli zverejnené, ale predpokladalo sa, že sa bude pohybovať medzi 17 - 18,2 percentami, čo je výrazne pod hranicou 40 percent, ktorá je potrebná na to, aby bol výsledok záväzný.Referendum, ktoré stálo milióny dolárov, podnietilo špekulácie, že by mohlo otvoriť dvere k predĺženiu limitov na výkon prezidentského mandátu v krajine, kde môže hlava štátu slúžiť iba jediné šesťročné obdobie.López Obrador pritom takýto zámer popiera. Referendum však podľa agentúry Reuters v každom prípade využil na to, aby aktivizoval svojich priaznivcov a otestoval svoju politickú silu pred júnovými voľbami guvernérov.V referende dostali Mexičania otázku, či by mal byť mandát Lópeza Obradora zrušený pre "stratu dôvery", alebo či by mal ukončiť svoje funkčné obdobie podľa plánu - 30. septembra 2024.Agentúra Reuters konštatovala, že mnoho Mexičanov považuje populistu Lópeza Obradora za vítaný odklon od predchádzajúcich prezidentov, ktorí sú často vnímaní ako vzdialení od ľudových más v v spoločnosti, kde panujú hlboké sociálne rozdiely.Guillermina Gómezová (60) napr. po hlasovaní v stredomexickom štáte Tlaxcala uviedla, že prezidentove programy sociálnej starostlivosti umožnili jej vnúčatám zapísať sa na strednú školu, čo bolo pre jej vlastné deti nemožné pre nízke rodinné príjmy.povedala.Reuters však citoval aj z rozhovoru s Maribel Rosasovou (36), ktorá bola voličkou Lópeza Obradora, teraz však hlasovala za jeho odvolanie z funkcie, argumentujúc tým, že zlyháva v pomoci strednej triede a podporuje sociálnu polarizáciu.