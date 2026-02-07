< sekcia Zahraničie
Držiteľ ceny Grammy Hadžipúr venoval pieseň zabitým demonštrantom
Autor TASR
Teherán 7. februára (TASR) - Iránsky spevák a držiteľ ceny Grammy Šervín Hadžipúr venoval novú pieseň obetiam nedávneho vládneho potlačenia masových protestov. „Venované mučeníkom a smútiacim srdciam tých, ktorí prežili,“ napísal na YouTube 28-ročný spevák o piesni „Iranam“ (Môj Irán). TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
V skladbe necháva prehovoriť mladých ľudí, ktorí prišli o život počas násilného potlačenia demonštrácií minulý mesiac. Nepotvrdené správy naznačujú, že bezpečnostné sily zabili 3000 až 10.000 protestujúcich.
„Čižma je na mojom hrdle, slučka je okolo môjho krku, stopy po bičovaní zjazvujú moju kožu, a napriek tomu sa ozývam,“ spieva podľa anglických titulkov. „No tak, vezmite si to všetko znova: moja zem, môj domov, dokonca aj moje bezvládne telo bude stále prehovoriť. Pretože ja som Irán.“
Vo vyše dvojminútovom videu sú aj desiatky čiernobielych fotografií mladých ľudí v Iráne, pravdepodobne obetí nedávneho štátneho násilia.
„Nikto okrem mňa nenesie zodpovednosť za vydanie tohto diela,“ napísal spevák na YouTube. Koncom minulého roka ešte pred začiatkom najnovších demonštrácií čelil kritike pre najnovší album, ktorý vydal so súhlasom iránskeho ministerstva kultúry. Fanúšikovia ho kritizovali, že sa podriadil cenzúrnym požiadavkám úradov.
Za pieseň "Baraye" získal v roku 2023 cenu Grammy v kategórii Best Song for Social Change (Najlepšia pieseň pre sociálnu zmenu). Zložil ju v reakcii na celoštátne demonštrácie po úmrtí 22-ročnej Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela v nemocnici krátko po zadržaní mravnostnou políciou na jeseň 2022.
Inšpiráciou boli „tweety“ mladých ľudí v Iráne, v ktorých vysvetľovali dôvody svojej nespokojnosti a túžbu po „normálnom živote“.
Zásahy bezpečnostných zložiek proti niekoľkomesačným demonštráciám si vyžiadali stovky mŕtvych a tisíce zatknutých. Medzi zadržanými bol aj Hadžipúr. Mal zákaz cestovať mimo Irán, takže si nemohol osobne prevziať Grammy ani vystupovať v zahraničí.
Odsúdili ho za „propagandu proti režimu“ a „podnecovanie nepokojov“ a istý čas strávil vo väzení. Neskôr sa podľa webu euronews objavili správy, že bol omilostený a nemusel nastúpiť do väzenia.
