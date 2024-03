Držiteľ troch Zlatých glóbusov Richard Chamberlain má 90 rokov

Beverly Hills/Honolulu/Bratislava 30. marca (TASR) – Bol 36. hercom na konkurze, ktorý sa pokúšal získať úlohu Dr. Kildarea v pripravovanom rovnomennom seriáli z medicínskeho prostredia. Vďaka tejto úlohe sa tak seriál, ako aj herec stali cez noc senzáciou.



Týždenne dostával 12.000 listov od fanúšičiek a televízna rola mu vyniesla prvý Zlatý glóbus. Celosvetovo je však známy najmä z filmov Traja mušketieri, Gróf Monte Christo či zo seriálu Vtáky v tŕni.



V nedeľu 31. marca sa dožíva 90 rokov populárny americký herec Richard Chamberlain, držiteľ troch Zlatých glóbusov a hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy.



Narodil sa ako George Richard Chamberlain 31. marca 1934 v americkom Beverly Hills. Jeho rodičia Charles a Elsa boli dobre situovaní a keď mal Richard dva roky, presťahovali sa do sedemizbového domu.



Na Beverly Hills High School ho ocenili ako najlepšie vychovaného chlapca v triede tejto vychýrenej strednej školy. Jeho cesta viedla najskôr k výtvarnému umeniu. Úžitkové umenie vyštudoval na kalifornskej Pomona College v Claremonte, neďaleko Hollywoodu. Po promócii sa rozhodol, že chce byť hercom, no čoskoro sa namiesto toho ocitol v armáde a dva roky si odslúžil v Kórei.



Po návrate do Los Angeles sa začal aktívne zaujímať o film. Dostal niekoľko príležitostných úloh, ktorými sa dokázal ako tak uživiť. Popritom vo voľnom čase navštevoval hodiny herectva.



V tom čase vyhlásili konkurz na stvárnenie hlavnej postavy pripravovaného seriálu Dr. Kildare (1961 - 1966). Tvorcovia hľadali novú tvár, z ktorej by spravili vychádzajúcu hviezdu. Zámer sa podaril a Chamberlain sa čoskoro stal idolom miliónov dievčat.



Pri seriáli vydržal päť sezón a i keď mu okrem Zlatého glóbusu vyniesol aj tri zlaté medaily amerického filmového magazínu Photoplay, túžil byť viac serióznym hercom, keďže v roli doktora nenachádzal toto uspokojenie. Po dvoch rokoch mimo filmovej branže sa rozhodol pre rázny krok – skúsiť šťastie v Spojenom kráľovstve.



V roku 1969 si zahral po boku Katharine Hepburnovej vo filme The Mad Woman Of Chaillot. Potom ale urobil rozhodnutie, pre ktoré sa žiadny Američan od dôb hereckej legendy Johna Barrymora vyše 40 rokov neodvážil. Postavil sa na britské divadelné dosky a v birminghamskom Repertory Theatre skvelo stvárnil Hamleta. Vystúpenie sa stretlo s výbornými ohlasmi odbornej kritiky i verejnosti.



Návrat Chamberlaina do USA bol veľkolepý - stal sa najžiadanejším hollywoodskym hercom. Celosvetovo ho preslávili filmové úlohy ako mušketier Aramis z filmu Traja mušketieri (1973), Edmond Dantes v snímke Gróf Monte Christo (1975) a kráľ Ľudovít XIV. v dobrodružno-historickom filme Muž so železnou maskou (1977).



Ako 45-ročný si zahral v televíznom seriáli Zajatec japonských ostrovov (1980). Úloha pilota Johna Blackthorneho mu vyniesla druhý Zlatý glóbus. O tri roky neskôr predviedol nezabudnuteľný výkon ako kňaz Ralph de Bricassart v televíznom seriáli Vtáky v tŕní (1983), kde účinkoval po boku Rachel Wardovej.



V 90. rokoch sa objavil v dvoch úspešných divadelných inscenáciách a to v My Fair Lady a The Sound Of Music. V nasledujúcich rokoch sa Chamberlain zaujímal okrem herectva aj o výtvarné umenie a o ekológiu. Angažoval sa napríklad pri ochrane prostredia Yosemite National Park v USA a na Havaji.



Už na dôchodku sa objavil v seriáloch Zúfalé manželky (2007), Bratia a sestry (2010, 2011) či Mestečko Twin Peaks (2017). Účinkoval aj v poviedkovom horore Nightmare Cinema (2018) po boku Mickey Rourka. Za celoživotné zásluhy v kinematografii má svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.



Chamberlain sa verejne priznal k homosexualite vo svojej autobiografickej knihe Shattered Love (2003). V súčasnosti žije v dome na havajskom ostrove na Oahu.