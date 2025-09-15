< sekcia Zahraničie
Držitelia kľúčov vyzdvihli korunovačné klenoty
Korunovačné klenoty je možné vyzdvihnúť len v prítomnosti siedmich držiteľov kľúčov.
Autor TASR
Praha 15. septembra (TASR) — Český prezident Petr Pavel a ďalší zástupcovia štátu, cirkvi a hlavného mesta Praha v pondelok odomkli Korunnú komoru v Svätováclavskej kaplnke Katedrály svätého Víta, Václava a Vojtecha v Prahe a vyzdvihli z nej české korunovačné klenoty. Tie budú od utorka pri príležitosti sviatku svätého Václava pripadajúceho na 28. septembra opäť po roku vystavené vo Vladislavskej sále Pražského hradu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Korunovačné klenoty je možné vyzdvihnúť len v prítomnosti siedmich držiteľov kľúčov. Sú nimi prezident, premiér, predsedovia oboch komôr parlamentu, pražský primátor, pražský arcibiskup a prepošt Metropolitnej kapituly u sv. Víta. Premiéra Petra Fialu, ktorý sa zúčastňuje na kampani pred voľbami do Poslaneckej snemovne, zastúpila vedúca úradu vlády Jana Kotalíková.
Tohtoročná výstava, ktorá má podtitul „Poklad v temnote“, poukáže na osud kráľovských insígnií počas druhej svetovej vojny. Vystavené budú preto tiež unikátne archívne dokumenty spojené s týmto obdobím, aj o tom, ako sa klenoty tajne prevážali na Slovensko a o niekoľko dní naspäť.
Ako prví si klenoty budú môcť prezrieť školáci, pre ktorých Pražský hrad vyhradil prvé dva dni výstavy. Verejnosť bude mať túto možnosť od štvrtka do 29. septembra. Vlani si české korunovačné klenoty prišlo na Pražský hrad pozrieť 47.000 ľudí.
Medzi vzácne artefakty patrí svätováclavská koruna, kráľovské jablko, kráľovské žezlo a korunovačné rúcho. Koruna, žezlo a jablko sú trvalo uložené v Korunnej komore Katedrály svätého Víta a rúcho je uchovávané v klimatizovanom depozitári v zbierkach Pražského hradu. Najvýznamnejšia z nich je koruna, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu.
