Dubaj hostí OSN o klíme, pritom sa tam zhoršuje znečistenie ovzdušia

Dubaj 3. decembra (TASR) - Elegantný obzor Dubaja zatemňovala v nedeľu pokrývka smogu označená ako "nezdravá", pritom sa tam na klimatickej konferencii OSN (COP28) zúčastňujú tisíce delegátov z celého sveta a venujú sa práve škodlivým vplyvom znečisteného ovzdušia. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



Index kvality ovzdušia v Dubaji dosiahol 155 mikrogramov prachových častíc PM2,5 na meter kubický vzduchu - ide o jemné častice, ktoré sú najškodlivejšie, pretože sa môžu dostať do krvného obehu človeka. Uviedla to stránka WAQI.info, ktorá sleduje znečistenie ovzdušia v reálnom čase.



Pri "nezdravej" kvalite ovzdušia "môže každý začať pociťovať vplyv na zdravie; ľudia z citlivých skupín obyvateľstva môžu zažívať vážne zdravotné dopady", varuje webová stránka.



V prvých dňoch klimatickej konferencie OSN bol viditeľný opar, pričom vyjednávači sa snažili vyrokovať celosvetovú dohodu o znížení emisií a pribrzdení zmeny klímy.



Na COP28 v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE), ktoré sú jedným z najväčších producentov ropy na svete, sa zaregistrovalo celkovo okolo 80.000 účastníkov, takže ide o zatiaľ najväčšiu klimatickú konferenciu OSN.



Nedeľa bola vyhlásená na konferencii COP28 za deň "zdravia", počas ktorého sa diskutovalo o témach ako kvalita ovzdušia a škodlivé účinky klimatickej zmeny.



Znečistenie vonkajšieho ovzdušia vyvolávané emisiami zo spaľovania fosílnych palív zabije ročne vyše štyri milióny ľudí, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Znečistenie totiž zvyšuje riziko respiračných ochorení, mŕtvice, srdcovej choroby, rakoviny pľúc, cukrovky a ďalších ťažkostí.



Poškodenie zdravia zapríčiňujú predovšetkým mikročastice PM2,5, ktoré väčšinou pochádzajú z fosílnych palív spaľovaných v doprave a priemysle.



Konferencia COP28 sa koná na mieste približne 11 kilometrov od komplexu elektrárne a odsoľovacieho zariadenia v pobrežnom meste Džabal Alí. Je to najväčšia elektráreň na svete poháňaná plynom.



K ďalším blízkym znečisťovateľom ovzdušia patrí samotný prístav Džabal Alí a medzinárodné letisko Ál Maktúm. Okolo 200 kilometrov západne sa zasa nachádza ropné pole Báb v emiráte Abú Zabí, ktorý je súčasťou SAE.