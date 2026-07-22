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Dubaj ponúka zľavy rezidentom, ktorí prilákajú svojich známych
AFP pripomína, že Dubaj ročne navštívi 19,5 milióna turistov a v regióne bol dlhodobo vnímaný ako raj pre bohatých a slávnych z celého sveta.
Autor TASR
Dubaj 22. júla (TASR) - Dubaj ponúka viac ako 700 eur vo forme zliav a zvýhodnených ponúk každému rezidentovi, ktorý privedie na návštevu mesta svojich priateľov alebo rodinu. V stredu to oznámila tlačová kancelária tohto emirátu, ktorého turistický sektor výrazne zasiahla vojna na Blízkom východe. Upozornila na to agentúra AFP.
„Dubajské ministerstvo hospodárstva a cestovného ruchu spúšťa iniciatívu ‚A Dubai Invite‘, v rámci ktorej vyzýva obyvateľov, aby sa stali ambasádormi mesta tým, že privítajú svojich blízkych v Dubaji,“ uviedla mediálna kancelária v príspevku na X. Program potrvá až do konca októbra.
Na webovej stránke vlády Dubaja sa uvádza, že rezidenti, ktorí si chcú pozvať priateľov a rodinu na návštevu v období od 20. júla do 31. októbra, môžu „získať výhody v hodnote viac ako 3000 emirátskych dirhamov (716 eur) v podobe pobytov v hoteloch, gastronomických zážitkov, vstupeniek na atrakcie a ďalších výhod“.
AFP pripomína, že Dubaj ročne navštívi 19,5 milióna turistov a v regióne bol dlhodobo vnímaný ako raj pre bohatých a slávnych z celého sveta a bezpečné útočisko na nepokojmi zmietanom Blízkom východe.
Tento obraz však narušila vojna medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Spojené arabské emiráty (SAE) totiž boli terčom odvetných iránskych raketových a dronových útokov. V Dubaji Teherán zasiahol viaceré budovy vrátane ikonického umelého ostrova v tvare palmy alebo hotela Burdž al-Arab.
Najnovšia vlna iránskych odvetných útokov zatiaľ SAE nezasiahla, avšak turisti sa do letoviska vracajú len postupne a hotely sa spoliehajú najmä na miestnych hostí. Aktuálne navyše vrcholí letná sezóna, keď je počet turistov v Dubaji najnižší, keďže v tomto púštnom meste môžu teploty vystúpiť až k 50 stupňom Celzia.
„Dubajské ministerstvo hospodárstva a cestovného ruchu spúšťa iniciatívu ‚A Dubai Invite‘, v rámci ktorej vyzýva obyvateľov, aby sa stali ambasádormi mesta tým, že privítajú svojich blízkych v Dubaji,“ uviedla mediálna kancelária v príspevku na X. Program potrvá až do konca októbra.
Na webovej stránke vlády Dubaja sa uvádza, že rezidenti, ktorí si chcú pozvať priateľov a rodinu na návštevu v období od 20. júla do 31. októbra, môžu „získať výhody v hodnote viac ako 3000 emirátskych dirhamov (716 eur) v podobe pobytov v hoteloch, gastronomických zážitkov, vstupeniek na atrakcie a ďalších výhod“.
AFP pripomína, že Dubaj ročne navštívi 19,5 milióna turistov a v regióne bol dlhodobo vnímaný ako raj pre bohatých a slávnych z celého sveta a bezpečné útočisko na nepokojmi zmietanom Blízkom východe.
Tento obraz však narušila vojna medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Spojené arabské emiráty (SAE) totiž boli terčom odvetných iránskych raketových a dronových útokov. V Dubaji Teherán zasiahol viaceré budovy vrátane ikonického umelého ostrova v tvare palmy alebo hotela Burdž al-Arab.
Najnovšia vlna iránskych odvetných útokov zatiaľ SAE nezasiahla, avšak turisti sa do letoviska vracajú len postupne a hotely sa spoliehajú najmä na miestnych hostí. Aktuálne navyše vrcholí letná sezóna, keď je počet turistov v Dubaji najnižší, keďže v tomto púštnom meste môžu teploty vystúpiť až k 50 stupňom Celzia.