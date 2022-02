Líbya má nového premiéra, v krajine sa môže opäť vyostriť boj o moc

Na archívnej snímke Abdal Hamíd Dubajba. Foto: TASR/AP

Tripolis 10. februára (TASR) - Líbyjský parlament vymenoval vo štvrtok - na svojom zasadnutí v meste Tobruk - za premiéra Fathího Bašaghu, ktorým je bývalým ministrom vnútra. Poslanci o tom rozhodli v hlasovaní, ktoré bolo jednomyseľné.Bašagha na poste predsedu vlády vystrieda Abdala Hamída Dubajbu. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá súčasne dodala, že pre tento kontroverzný krok parlamentu sa zrejme v Líbyi opäť vyostrí boj o moc.Samotný Dubajba sa v posledných týždňoch nechal počuť, že moc prenechá len vláde, ktorá vzíde z volieb, a otvorene kritizoval zámery parlamentu týkajúce sa voľby nového premiéra.Aj v utorok vo svojom prejave vyhlásil, že nesúhlasí so žiadnou novou prechodnou fázou, ani s nejakou paralelnou exekutívou. V televíznom prejave zdôraznil, že jeho dočasná vláda odovzdá moc ibaV stredu večer sa Dubajba v centre Tripolisu zišiel s desiatkami svojich prívržencov. V noci na štvrtok médiá informovali, že Dubajbovo auto sa pri návrate k jeho domu stalo terčom útoku neznámych strelcov. Oficiálne však túto správu nikto nepotvrdil.Po tom, ako parlament pred časom vyzval na predloženie kandidatúr na post premiéra, poslanci zo siedmich kandidátov vybrali dvoch: vplyvného 59-ročného Bašaghu a "outsidera" Chálida Bajbasa (51), bývalého vysokopostaveného úradníka na ministerstve vnútra.Predseda parlamentu Akíla Sálih, jeden z hlavných rivalov Dubajbovej vlády, vyhlásil, že Bajbas svoju kandidatúru stiahol, takžezostal len Bašagha. Jeho protikandidát, citovaný líbyjskými médiami, však poprel, že by kandidatúru stiahol.Bašagha a Dubajba, obaja pôvodom zo západu krajiny, majú podporu ozbrojených skupín v oblasti Tripolisu. Zároveň medzi nimi panuje ostrá rivalita - boli aj kandidátmi prezidentských volieb, ktoré boli pôvodne naplánované na december, no neskôr boli odložené na neurčito.Líbya sa od pádu režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011 zmieta v hlbokej politickej kríze. Po rokoch ozbrojených konfliktov a sporov medzi východom a západom krajiny vznikla v Líbyi pod záštitou OSN vláda vedená Dubajbom. Jej hlavnou úlohou bolo pripraviť a uskutočniť prezidentské a parlamentné voľby, ktoré boli pôvodne naplánované na 24. decembra roku 2021, ale napokon sa vôbec nekonali.Tieto voľby, ktoré mali byť vyvrcholením nekonečného prechodu po páde Kaddáfího, boli odložené pre nezhody medzi mocenským centrom na východe, ktoré stelesňuje parlament v Tobruku a maršal Chalífa Haftar, a západom krajiny, ktorý je baštou Dubajbovej vlády a vysokej štátnej rady - orgánu pôsobiaceho ako senát.Parlament so sídlom v Tobruku sa domnieva, že odložením volieb zanikol mandát súčasnej exekutívy. Vláda zase ubezpečuje, že jej mandát trvá až do vymenovania novej vlády, ktorá vzíde z volieb.