V Dubaji zatkli bratov podozrivých v korupčnej kauze exprezidenta JAR

Dubaj 7. júna (TASR) - Polícia v emiráte Dubaj zatkla bratov Atula a Rajesha Guptovcov hľadaných v súvislosti s korupčnou kauzou bývalého juhoafrického prezidenta Jacoba Zumu, informovala v utorok agentúra AP.



Dubajská polícia vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že bratov Guptovcov zatkla "v súvislosti s praním špinavých peňazí a obvineniami z trestnej činnosti v Južnej Afrike".



K zatknutiu Guptovcov došlo na základe zatykača vydaného medzinárodnou policajnou organizáciou Interpol a rok po tom, ako Spojené arabské emiráty (SAE) ratifikovali zmluvu o vydávaní osôb s Juhoafrickou republikou. Tá nadobudla platnosť v júni 2021 - práve v čase, keď Interpol vydal na dvoch bratov Guptovcov a ich komplicov zatýkacie rozkazy, tzv. červené oznámenia.



Guptovci sú obvinení z toho, že využívali svoju známosť so Zumom na získavanie veľkých štátnych zákaziek a úplatkov. Predpokladá sa, že mali taký veľký vplyv, že rozhodovali aj o vymenovaní ministrov Zumovho kabinetu.



Ministerstvo financií USA zaradilo v roku 2019 troch bratov Guptovcov na sankčný zoznam a obvinilo ich, že sú "členmi významnej korupčnej siete". Na základe tohto kroku majú americké subjekty zákaz obchodovať s Guptovcami alebo nakladať s ich majetkom.



Zuma bol prezidentom od roku 2009 do roku 2018, keď ho jeho strana Africký národný kongres donútila odstúpiť po vypuknutí korupčného škandálu.



AP pripomenula, že Spojené arabské emiráty v súčasnosti vedú Interpol, pričom súčasne čelia novým otázkam v súvislosti s nedostatočnou kontrolou prania špinavých peňazí a svojou neochotou vydávať podozrivé osoby ukrývajúce sa na území emirátov.



Táto situácia sa ešte vyostrila, odkedy do SAE prúdia veľké sumy "ruských" peňazí v súvislosti s vojnou, ktorú na Ukrajine rozpútalo putinovské Rusko.