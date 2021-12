Dubajský emir bude platiť výživné na deti vyše 13 miliónov eur ročne

Londýn 21.decembra (TASR) - Súd v Londýne nariadil dubajskému emirovi šejkovi Muhammadovi ibn Rášidovi Maktúmovi zaplatiť 554 miliónov libier (650 miliónov eur) jeho bývalej manželke. Peniaze má vládca vyplatiť v spore o starostlivosť o ich dve deti. Informáciu priniesla agentúra Reuters.



Tieto financie sa považujú za najvyššiu sumu, akú kedy rodinný súd v Anglicku nariadili zaplatiť v rozvodovom konaní. Majú slúžiť na zaistenie celoživotnej bezpečnosti princeznej Haji bint al-Hussajn a dvoch neplnoletých detí, ako aj pokrytie ich životných nákladov.



Vážne riziko pritom pre rodinu podľa sudcu Philipa Moora predstavuje práve šejk a potenciálny únos detí z jeho strany. Sudca dodal, že Hajá a deti potrebujú dbať o zvýšenú bezpečnosť aj z dôvodu svojho kráľovského postavenia.



Súd emirovi nariadil zaplatiť Haji do troch mesiacov jednorazovú platbu vo výške 251,5 milióna libier (295,2 milióna eur). To má pokryť údržbu jej britských sídiel, dlh, ktorý voči nej má za šperky a dostihové kone, a tiež budúce náklady na bezpečnosť.



Ročné výživné na deti súd stanovil na 11,2 milióna libier (13,1 milióna eur). Platby budú garantované prostredníctvom cenného papiera v hodnote 290 miliónov libier (340 miliónov eur) v banke HSBC.



Konečná suma, ktorú má šejk Muhammad bývalej manželke zaplatiť, je však menej ako polovica z 1,4 miliardy libier (1,6 miliardy eur), o ktoré princezná Hajá pôvodne žiadala.



Hajá, nevlastná sestra jordánskeho kráľa Abdalláha II., v apríli 2019 utiekla do Británie v obave o svoju bezpečnosť po tom, čo si začala aféru s jedným zo svojich bodyguardov. Zároveň to bolo mesiac po tom, čo požiadala šejka o rozvod.



Londýnsky súd potvrdil, že sa emir Haji vyhrážal a zastrašoval ju. Zároveň v inom procese dospel k záveru, že šejk Muhammad uniesol a týral svoje dve dcéry Latífu a Šamsu z iného manželstva.



Dubajský emir Muhammad ibn Rášid Maktúm je premiér a viceprezident Spojených arabských emirátov (SAE) a jeden z najbohatších a najvplyvnejších mužov v SAE.