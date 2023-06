Dubrovník zakázal ťahať po kamennej dlažbe kufre na kolieskach

Záhreb 9. júna (TASR) - Chorvátsky Dubrovník začal tvrdo trestať pôvodcov hluku, ktorý v noci obťažuje obyvateľov historického centra. Okrem majiteľov reštaurácií na to doplatia turisti - po kamennej dlažbe v centre nesmú za sebou ťahať kufre na kolieskach. TASR informuje podľa chorvátskych médií.



"Toto nie je predvolebná kampaň. Naše mesto potrebuje poriadok a odkedy som primátorom, neustále s niekým vediem vojnu. S predavačmi suvenírov, so stavbármi, s reštauráciami," povedal starosta mesta Mato Franković.



Nedávna zmena legislatívy umožnila chorvátskym samosprávam merať hluk a previnilcov trestať. Doteraz to mala na starosti hygienická inšpekcia.



Obyvatelia historického jadra sa sťažovali na hluk od kufrov na kolieskach. Preto si ich musia turisti po novom nosiť v ruke. Po vybudovaní novej verejnej toalety s priestorom na odloženie batožiny bude úplne zakázané chodiť s kuframi do centra.



"Tašky si nechajú na určenom mieste a my im ich za poplatok privezieme na adresu, kde sa budú zdržiavať. Toto je len začiatok, konečným cieľom je logistické centrum na letisku. Odtiaľ sa bude všetka batožinu prepravovať priamo na adresy hostí,“ povedal Frankovič.



Zatiaľ za porušenie zákazu nebudú nikoho pokutovať, "našim cieľom je vzdelávať," povedal starosta. Zakázané je tiež vodenie domácich zvierat bez remienka, lezenie na pamiatky či prechádzky v plavkách alebo od pol pása vyzlečený.



Mesto už pred začiatkom letnej sezóny rozpútalo zápas o dodržiavanie maximálnej hlučnosti s majiteľmi reštaurácií. Doplatil na to bar Cele na hlavnej ulici Stradun. Pre príliš hlasnú hudbu mu magistrát na sedem dní uzavrel vonkajšiu terasu.



"Cele je len prvou obeťou, pretože sa určite nezastavíme. Ak nebudú dodržiavať pravidlá, postavíme sa aj proti ostatným," oznámil Frankovič. Údajne nejde o jeho predvolebnú kampaň, chce len spraviť z Dubrovníka príjemnejšie mesto na život. Doplní to čistenie historickej mestskej kanalizácie a systém "zaparkuj a jazdi", aby nadmerný záujem turistov obyvateľom nekomplikoval život.