Duchovného na Ukrajine stíhajú pre korupciu, pomáhal vyhnúť sa armáde

Kyjev/Londýn 18. septembra (TASR) - Na Ukrajine stíhajú bývalého diakona pravoslávnej cirkvi z prístavného mesta Odesa, ktorý je podozrivý z toho, že za peniaze pomohol najmenej šiestim mužom, aby sa na Ukrajine vyhli brannej povinnosti. Muži opustili územie Ukrajiny vďaka tomu, že ich kňaz vydával za misionárov. O tejto kauze v pondelok informoval britský denník The Guardian.



Aby sa dohoda mohla uskutočniť, duchovný sfalšoval zoznamy misionárov, ktorí mali v mene biskupa ísť do zahraničia, kde sa mali starať o duchovné potreby ukrajinských veriacich alebo študovať.



Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) minulý týždeň informovala, že zadržaný bývalý diakon patril k Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) - jednej z dvoch hlavných vetiev pravoslávia na Ukrajine, ktorá bola donedávna napojená na moskovský patriarchát.



Podľa SBU duchovný za svoje služby získal 4500 dolárov. Počas bytovej prehliadky SBU zhabala bývalému diakonovi počítače, mobilné telefóny, SIM karty i hotovosť v dolároch.



Na základe výsledkov vyšetrovania bol zadržaný muž obvinený z nelegálnej prepravy osôb cez štátnu hranicu Ukrajiny, za čo mu hrozí až deväť rokov odňatia slobody a prepadnutie majetku.



Ide o ďalší zo série korupčných škandálov týkajúcich sa vyhýbania sa odvodom na Ukrajine, v ktorého dôsledku prezident Volodymyr Zelenskyj napr. v auguste odvolal vedúcich oblastných odvodových komisií na Ukrajine. Svoje rozhodnutie zdôvodnil endemickou korupciou v tomto štátnom aparáte.



Denník The Guardian konštatuje, že počas prvých mesiacov vojny, keď sa státisíce Ukrajincov hlásili do dobrovoľníckych práporov a pomáhali armáde aj iným spôsobom, nebolo potrebné vynucovať si rešpektovanie pravidiel spojených s mobilizáciou.



Po 18 mesiacoch vojny, s desaťtisícami obetí a mnohými vojakmi na fronte, ktorí sú unavení a potrebovali by, aby ich niekto vystriedal, sa ukrajinská armáda čoraz viac utieka k mobilizácii a často rozdáva povolávacie rozkazy aj priamo na ulici.



The Guardian napísal, že v mnohých mestách Ukrajiny sa preto na platforme Telegramu objavujú informácie určené špeciálne pre ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť odvodu. Ide napr. o správy, kde boli v daný deň spozorovaní príslušníci odvodových komisií. Mnohí majitelia prevádzok či firiem sa sťažujú, že ich zamestnanci nechcú chodiť do práce, pretože sa boja, že by mohli byť odvedení, ak vyjdú z domu.



Muži ukrajinskej národnosti v odvodovom veku môžu prekročiť hranice len vtedy, ak finančne vyživujú tri alebo viac detí mladších ako 18 rokov, sú slobodnými otcami detí mladších ako 18 rokov, majú deti alebo sú opatrovníkmi detí so zdravotným postihnutím.