Duchovní lídri odsúdili násilie páchané osadníkmi v Predjordánsku

Jeruzalem 15. júla (TASR) - Vodcovia kresťanských komunít a diplomati v pondelok obvinili židovských osadníkov z útokov na posvätné miesta na Západnom brehu Jordánu. Upozornili, že takéto násilnosti nútia časť obyvateľov zvažovať odchod do bezpečia, informovali spravodajský web The Times of Israel a televízia Al-Džazíra, píše TASR.



Táto výzva zaznela po tom, ako skupina zástupcov viac ako 20 krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Ruska, Číny, Japonska, Jordánska a EÚ v sprievode lídrov miestnych kresťanských komunít navštívila prevažne kresťanské mesto Tajba na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Patriarcha gréckej pravoslávnej cirkvi Teofilos III. a latinský patriarcha Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa vo svojich príhovoroch odsúdili incident z minulého týždňa, keď židovskí osadníci založili požiar v blízkosti miestneho chrámu z piateho storočia a cintorína.



Upozornili tiež, že osadníci pasú svoje stáda dobytka na palestínskych pozemkoch – v oblasti, kde v júni podpálili niekoľko domov a umiestnili tabuľu s nápisom „Tu pre vás nie je budúcnosť“. Toto konanie duchovní označili za „systematický a cielený útok“ proti kresťanom.



„Tieto činy sú priamou a úmyselnou hrozbou pre našu miestnu komunitu..., ale aj pre historické a náboženské dedičstvo,“ povedal patriarcha Teofilos III. diplomatom a novinárom na tlačovej konferencii v Tajbe.



Kardinál Pizzaballa vyjadril obavy, že Západný breh Jordánu sa stáva územím bezprávia. „Jediný zákon (na Západnom brehu Jordánu) je zákon moci – tých, ktorí majú silu, nie právo. Musíme pracovať na tom, aby sa do tejto časti krajiny vrátila zákonnosť, aby sa každý mohol odvolať na zákon a presadiť svoje práva,“ vyhlásil.



Návšteva duchovných a diplomatov sa konala v čase, keď Palestínčania v Predjordánsku hlásia novú vlnu násilia zo strany židovských osadníkov.



V pondelok izraelskí osadníci a vojaci podnikli v regióne niekoľko ďalších útokov: osadníci vyvrátili v dedine al-Mánijá juhovýchodne od Betlehema stovky olivovníkov a izraelské úrady nariadili zbúranie štvorposchodového bytového domu.



O ďalšom incidente informoval štáb americkej spravodajskej televízie CNN, ktorý sa v pondelok počas nakrúcania reportáže o smrti 20-ročného Palestínčana s americkým občianstvom stal terčom útoku zo strany osadníkov. Televízny štáb vyviazol bez zranení, no jeho vozidlo bolo poškodené.



„Toto je len zlomok reality, ktorej čelia mnohí Palestínčania na Západnom brehu Jordánu uprostred rastúceho násilia zo strany osadníkov,“ napísal na sociálnej sieti X reportér CNN Jeremy Diamond.



Začiatkom júla boli pri útoku osadníkov v tej istej oblasti zranení aj dvaja reportéri nemeckej stanice Deutsche Welle.



Na okupovanom Západnom brehu Jordánu žijú viac ako tri milióny Palestínčanov. Oblasť je pod správou izraelských úradov. Palestínska samospráva má obmedzenú správu nad niektorými územiami, ktoré sú od seba oddelené množstvom izraelských kontrolných stanovíšť.



Izrael doteraz postavil na Západnom brehu viac než 100 osád, v ktorých žije spolu približne 500.000 osadníkov. Z hľadiska medzinárodného práva sú tieto osady nelegálne a mnohé z nich sú postavené na súkromnej palestínskej pôde.