Duchovní liečitelia umučili na smrť tehotnú ženu

Islamabad 28. januára (TASR) - Polícia v južnom Pakistane vzala do väzby duchovných liečiteľov pre podozrenie, že na smrť umučili tehotnú ženu - zrejme v mene exorcizmu. Tridsaťročnú obeť úmyselne odovzdala rodina jej manžela ešte minulý týždeň, keď sa u nej objavila psychická porucha, ktorá môže súvisieť s graviditou. Informovala o tom v utorok agentúra DPA, píše TASR.



Najmenej traja muži vyznávajúci hinduizmus tehotnú ženu zatvorili do priestorov chrámu v provincii Sindh a bili ju, aby zbavili jej telo zlých duchov, objasnil náčelník miestnej polície Manzúrr Nohrio.



Rodina, ktorá ženu odovzdala, podľa polície žije v odľahlej oblasti, kde nie sú takmer žiadni lekári ani nemocnice. Rodina obete uviedla, že násilné metódy vrátane ťahania za vlasy a bitia päsťami a palicami trvali päť dní. Pred týmto utrpením bola žena podľa rodiny zdravá.



Práve nedostatočný prístup k riadnym lekárskym zariadeniam so špecializáciou na liečbu duševných ochorení v Pakistane vedie k takýmto praktikám, tvrdí psychologička Sadia Chánová, ktorá skúma pacientov trpiacich schizofréniou.



V Pakistane je čarodejníctvo vrátane exorcizmu pomerne bežné, napísala DPA s tým, že takéto spôsoby sú rovnako obľúbené medzi väčšinovými moslimami a stúpencami menšinových náboženstiev vrátane kresťanstva a hinduizmu.



"Vykonávame exorcizmus, ale nie mučením," povedal moslimský duchovný liečiteľ v meste Rawalpindi Rafík Chišti.