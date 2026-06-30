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Duchovní z Poľska a Ukrajiny vyzvali svoje národy na zmierenie
Najnovším sporom medzi Varšavou a Kyjevom je rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).
Autor TASR
Vatikán 30. júna (TASR) - Kardináli z Poľska a Ukrajiny, ktorí sa nedávno zúčastnili na konzistóriu v Ríme, vydali spolu s patriarchom ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslavom spoločnú výzvu na zmierenie medzi Poliakmi a Ukrajincami, informoval spravodajský web Vatican News, píše TASR.
V spoločnom vyhlásení uviedli, že „s bolesťou sledujú rastúce vzájomné napätie a oživujúcu sa náladu nepriateľstva medzi Poliakmi a Ukrajincami.“ V nadväznosti na pápeža Leva XIV. vyzvali na „odzbrojenie jazyka - používanie takých slov, gest a symbolov, ktoré nevyvolávajú nenávisť ani strach. Pripomenuli aj odkaz pápeža Jána Pavla II., ktorý bol poľského pôvodu, a ktorý svojho času oba národy vyzval, aby „sa neviazali na traumy minulosti, ale hľadeli na seba očami zmierenia.“
Signatári výzvy Mykola Byčok, Konrad Krajewski, Kazimierz Nycz, Grzegorz Ryš a Sviatoslav Ševčuk upozorňujú, že k zhoršovaniu vzťahov medzi krajinami dochádza v čase, keď je Ukrajina vo vojne a Poľsko jej pri obrane výrazne pomáha.
Vo vyhlásení zdôrazňujú potrebu odpustenia, sebareflexie a odmietnutia „negatívnej pamäte“, ktorá živí iba krivdy. Kardináli tvrdia, že spoločná budúcnosť oboch národov je dôležitejšia než spory o minulosť a že kresťanský prístup ku konfliktom musí byť založený na odpustení a milosrdenstve.
Pápež, ktorý zvolal konzistórium kardinálov, opakovane odsudzuje eskaláciu vojny na Ukrajine a vyjadruje solidaritu s civilistami trpiacimi dôsledkami vojny. Aktívne sa angažuje v diplomatickom úsilí za spravodlivý mier a ponúka Vatikán ako miesto pre mierové rokovania.
Najnovším sporom medzi Varšavou a Kyjevom je rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. V máji podpísal výnos, ktorým uznal UPA za hrdinov.
Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie židov a násilnosti, v ktorých UPA pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
Ako uvádza tlačová agentúra Ukrinform, prezident Poľskej republiky Karol Nawrocki 19. júna v reakcii na Zelenského výnos rozhodol, že mu odoberie Rad Bielej orlice. O deň neskôr ukrajinský prezident oznámil, že ho zaslal poštou do Poľska. Uviedol tiež, že Kyjev zostáva otvorený všetkým formám spolupráce s partnermi. Na protest a na znak solidarity s prezidentom vrátili svoje poľské vyznamenania aj ďalší ukrajinskí predstavitelia vrátane exprezidentov Leonida Kučmu a Viktora Juščenka.
Štyria členovia hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) minulý piatok oznámili, že Kyjevu vrátia svoje ukrajinské štátne vyznamenania. Podľa ich slov ide o gesto podpory prezidentovi Nawrockému. K exministrovi obrany Mariuszovi Blaszczakovi, bývalému ministrovi zahraničných vecí Zbigniewovi Rauovi a poslancovi Marekovi Kuchciňskému sa pridal aj poslanec Európskeho parlamentu Adam Bielan.
Poľský premiér Donald Tusk označil tento konflikt za strategickú chybu na oboch stranách, ktorá nahráva záujmom Moskvy a ruského prezidenta Vladimira Putina a vyvoláva šok medzi spojencami.
V spoločnom vyhlásení uviedli, že „s bolesťou sledujú rastúce vzájomné napätie a oživujúcu sa náladu nepriateľstva medzi Poliakmi a Ukrajincami.“ V nadväznosti na pápeža Leva XIV. vyzvali na „odzbrojenie jazyka - používanie takých slov, gest a symbolov, ktoré nevyvolávajú nenávisť ani strach. Pripomenuli aj odkaz pápeža Jána Pavla II., ktorý bol poľského pôvodu, a ktorý svojho času oba národy vyzval, aby „sa neviazali na traumy minulosti, ale hľadeli na seba očami zmierenia.“
Signatári výzvy Mykola Byčok, Konrad Krajewski, Kazimierz Nycz, Grzegorz Ryš a Sviatoslav Ševčuk upozorňujú, že k zhoršovaniu vzťahov medzi krajinami dochádza v čase, keď je Ukrajina vo vojne a Poľsko jej pri obrane výrazne pomáha.
Vo vyhlásení zdôrazňujú potrebu odpustenia, sebareflexie a odmietnutia „negatívnej pamäte“, ktorá živí iba krivdy. Kardináli tvrdia, že spoločná budúcnosť oboch národov je dôležitejšia než spory o minulosť a že kresťanský prístup ku konfliktom musí byť založený na odpustení a milosrdenstve.
Pápež, ktorý zvolal konzistórium kardinálov, opakovane odsudzuje eskaláciu vojny na Ukrajine a vyjadruje solidaritu s civilistami trpiacimi dôsledkami vojny. Aktívne sa angažuje v diplomatickom úsilí za spravodlivý mier a ponúka Vatikán ako miesto pre mierové rokovania.
Najnovším sporom medzi Varšavou a Kyjevom je rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. V máji podpísal výnos, ktorým uznal UPA za hrdinov.
Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie židov a násilnosti, v ktorých UPA pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
Ako uvádza tlačová agentúra Ukrinform, prezident Poľskej republiky Karol Nawrocki 19. júna v reakcii na Zelenského výnos rozhodol, že mu odoberie Rad Bielej orlice. O deň neskôr ukrajinský prezident oznámil, že ho zaslal poštou do Poľska. Uviedol tiež, že Kyjev zostáva otvorený všetkým formám spolupráce s partnermi. Na protest a na znak solidarity s prezidentom vrátili svoje poľské vyznamenania aj ďalší ukrajinskí predstavitelia vrátane exprezidentov Leonida Kučmu a Viktora Juščenka.
Štyria členovia hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) minulý piatok oznámili, že Kyjevu vrátia svoje ukrajinské štátne vyznamenania. Podľa ich slov ide o gesto podpory prezidentovi Nawrockému. K exministrovi obrany Mariuszovi Blaszczakovi, bývalému ministrovi zahraničných vecí Zbigniewovi Rauovi a poslancovi Marekovi Kuchciňskému sa pridal aj poslanec Európskeho parlamentu Adam Bielan.
Poľský premiér Donald Tusk označil tento konflikt za strategickú chybu na oboch stranách, ktorá nahráva záujmom Moskvy a ruského prezidenta Vladimira Putina a vyvoláva šok medzi spojencami.