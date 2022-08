Duchovný Sadr vyzval na rozpustenie parlamentu a predčasné voľby

Bagdad 3. augusta (TASR) - Vplyvný šiitský duchovný Muktadá Sadr v stredu vyzval na rozpustenie irackého parlamentu a vypísanie predčasných volieb. Svojim stúpencom odkázal, aby naďalej pokračovali v okupácii parlamentu v Bagdade. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Sadr v stredu prvýkrát verejne vystúpil od soboty, kedy tisícky jeho stúpencov prenikli do budovy irackého parlamentu v Bagdade. "Revolucionárom" odkázal, aby pokračovali v blokáde parlamentu. Podľa neho výzvy na rokovanie jeho politických rivalov nepriniesli želané ovocie. "Nemá zmysel pokračovať v dialógu s nimi, ľudia povedali svoje slovo," uviedol.



Dodal, že "staré politické tváre" po rozpustení parlamentu a predčasných demokratických voľbách už nebudú existovať. Ako píše AP, odkazoval na svojich politických oponentov.



Politická kríza panuje v Iraku od všeobecných volieb vlani v októbri. Ich víťazom sa stal Sadrov blok, ktorý získal v parlamente 73 z 329 kresiel. Nedokázal však vytvoriť vládu, ani získať dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zvolenie nového prezidenta. To je nevyhnutný krok pred vymenovaním nového premiéra.



Sadrovi poslanci sa v júni na protest prekvapujúco vzdali svojich mandátov v parlamente. Týmto krokom poskytli súperom v proiránskej koalícii Koordinačný rámec väčšinu, ktorú potrebovali na dohodu v procese vytvorenia vlády.



Po ich odchode sa konkurenčná šiitská koalícia rozhodla zvoliť za premiéra Muhammada Súdáního, Sadrovho rivala. To vyvolalo protesty a násilné obsadenie budovy parlamentu, aby sa zabránilo zvoleniu Súdáního.