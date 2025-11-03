< sekcia Zahraničie
Duchovný vodca Chameneí odmieta spoluprácu s USA, kým podporujú Izrael
Autor TASR
Teherán 3. novembra (TASR) - Irán nebude spolupracovať so Spojenými štátmi, pokiaľ budú podporovať Izrael, zasahovať do diania na Blízkom východe a udržiavať si tam vojenské základne. V pondelok to podľa agentúry Reuters vyhlásil iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, píše TASR.
„Iba ak Spojené štáty úplne prestanú podporovať sionistický režim (označenie Izraela, pozn. TASR), stiahnu svoje vojenské základne z regiónu a prestanú zasahovať do jeho záležitostí, bude možné zvážiť ich žiadosť o spoluprácu s Iránom – nie v blízkej budúcnosti, ale oveľa neskôr,“ citoval Chameneího spravodajský kanál Iran International.
Osemdesiatšesťročný ajatolláh to povedal v predvečer výročia začiatku diplomatickej krízy zo 4. novembra 1979. Radikálni iránski študenti vtedy počas islamskej revolúcie obsadili veľvyslanectvo USA v Teheráne a zajali 52 amerických rukojemníkov. Napätá situácia sa po 444 dňoch skončila ich prepustením a incident dodnes poškodzuje vzťahy medzi oboma krajinami.
Obsadenie ambasády USA si v Iráne pripomínajú ako Deň študentstva a podľa Chameneího „odhalilo skutočnú identitu americkej vlády“. Veľvyslanectvo označil za „veliteľstvo sprisahania“ proti islamskej revolúcii, odmietol však tvrdenie, že konanie študentov bol začiatkom sporu Teheránu s Washingtonom.
„Rozdiely medzi Islamskou republikou a Amerikou nie sú taktické, ale zásadné,“ pokračoval. Vyjadril presvedčenie, že povaha Spojených štátov je „imperialistická a netolerantná voči nezávislosti“.
„Každý americký prezident požadoval kapituláciu Iránu, aj keď to nahlas nehovoril. Súčasný prezident to povedal otvorene – odhalil pravú tvár Ameriky,“ dodal Chameneí. Donald Trump v októbri vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené dohodnúť sa s Iránom.
Washington a Teherán viedli tento rok päť kôl rokovaní o iránskom jadrovom programe. Rozhovory stroskotali, keď sa USA v júni jednorazovým bombardovaním iránskych jadrových zariadení zapojili do 12-dňovej leteckej vojny medzi Izraelom a Iránom. Cieľom rokovaní je dosiahnuť novú dohodu, ktorá by obmedzila iránske jadrové aktivity výmenou za zmiernenie sankcií.
Západné krajiny dlhodobo vinia Irán zo snahy získať jadrové zbrane. Teherán však trvá na tom, že jeho jadrový program slúži výlučne na civilné účely.
Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí v nedeľu vyhlásil, že Irán nemá záujem o priame rozhovory s USA. Je ochotný rokovať nepriamo iba o svojom jadrovom programe, nie o raketách. Arákčí zároveň obvinil Washingtonu, že predkladá neprijateľné a nereálne podmienky.
