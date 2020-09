Duda a Conte hovorili o budúcnosti EÚ, ale i o Bielorusku či brexite

Varšava 24. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda počas svojej návštevy Talianska hovoril s talianskym premiérom Giuseppem Contem o ekonomickej spolupráci, budúcnosti EÚ z hľadiska investícií do rozvoja i o férovej transformácii klimatickej politiky. informovala o tom v stredu agentúra PAP.



Obaja lídri tiež hovorili o brexite a potrebe spravodlivého vyrovnania sa medzi Britániou a EÚ v súlade so zákonom a ustanoveniami, ktoré existujú medzi Bruselom a Londýnom.



Duda sa tiež s Contem zhodol, že bieloruskému ľudu by malo byť umožnené určiť si jeho vlastný osud a že EÚ by mala v tejto veci konať rozhodne. Diskutovalo sa aj o migračnej politike, pričom Duda uviedol, že Poľsko je pripravené pomôcť Taliansku pri hliadkovaní v Stredozemnom mori.



Šéf kabinetu poľského prezidenta Krzysztof Szczerski uviedol, že obaja lídri diskutovali aj o budúcnosti Európskej únie, najmä v kontexte zotavovania sa zo sociálnych a ekonomických dôsledkov koronavírusovej pandémie.



"Všetci očakávame, že táto záležitosť nie je uzavretá a že prichádza druhá vlna. V súvislosti s tým budú jej sociálne a ekonomické účinky pretrvávať dlhšie. Preto je dnes veľmi dôležité spolupracovať na európskej úrovni," dodal.



Podľa Dudu sú v Európe potrebné investície aj na osi sever - juh. "Vykonávame ich v rámci iniciatívy Trojmoria a Taliansko by malo byť tiež súčasťou tohto veľkého európskeho investičného plánu," skonštatoval Szczerski.



Iniciatíva Trojmoria začleňuje 12 štátov, pričom ich cieľom je infraštruktúrne prepojenie od Baltu po Čierne more. Podľa Szczerského je prekonanie pandemickej krízy príležitosťou na uzavretie rozdielov medzi bohatým severom a chudobnejším juhom prostredníctvom investícií.



Duda tiež zdôraznil potrebu plniť klimatické ciele EÚ, avšak iba na princípe spravodlivej transformácie, ktorá zohľadňuje potreby jednotlivých krajín a neprinesie nové oblasti chudoby a vylúčenia.