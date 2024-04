Duda a Trump v New Yorku diskutovali o Ukrajine i Blízkom východe

New York 18. apríla (TASR) - Bývalý prezident USA Donald Trump absolvoval v stredu v New Yorku súkromné stretnutie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Počas spoločnej večere diskutovali o prebiehajúcich vojnách na Ukrajine a na Blízkom východe, ako aj o výdavkoch aliancie NATO, informoval vo štvrtok spravodajský web Politico.



Dva a polhodinová večera sa konala v exprezidentovom byte v Trump Tower, kde sa Donald Trump zdržiava, kým sa v New Yorku koná jeho súdny proces.



Trumpov tím poskytol o stretnutí len málo informácií. Uviedol však, že reč bola aj o Dudovom návrhu, aby členovia NATO zvýšili svoje výdavky na obranu na tri percentá svojho hrubého domáceho produktu.



Duda o tom v marci písal aj v článku pre denník Washington Post. Tvrdil v ňom, že "ruské imperiálne ambície a agresívny revizionizmus tlačia Moskvu k priamej konfrontácii s alianciou NATO" a že aliancia NATO musí byť pripravená postaviť sa tejto hrozbe.



Trump sa odmietol zaviazať k ochrane NATO, pričom avizoval, že svoju podporu podmieni tým, či členské štáty aliancie vynaložia na obranu aspoň dve percentá svojho hrubého domáceho produktu.



Večera s Dudom bola zatiaľ poslednou zo série diskusií, ktoré Trump v posledných mesiacoch vedie so svetovými lídrami. Doteraz sa stretol so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, obedoval s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom a rokoval i s argentínskym prezidentom Javierom Mileim či maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



Duda v posledných mesiacoch vyvíja tlak na administratívu Trumpovho nástupcu v Bielom dome Joea Bidena, aby USA poskytli viac pomoci bojujúcej Ukrajine, s ktorou má Poľsko spoločnú hranicu.



Táto pozícia Dudu potenciálne stavia do konfliktu s Trumpom, ktorý nápad ruského prezidenta Vladimira Putina podniknúť inváziu na Ukrajinu označil za "geniálny" a "dôvtipný".



Politico pripomenul, že Duda a poľský premiér Donald Tusk sa v marci vo Washingtone stretli s Bidenom, aby lobovali za dodávky zbraní a schválenie balíka pomoci pre Ukrajinu americkým Kongresom.



Duda sa v marci stretol aj s predsedom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom, ktorý teraz presadzuje alternatívny balík štyroch návrhov zákonov. Tri z nich predpokladajú pomoc vo výške 60,8 miliardy dolárov pre Ukrajinu; 26,4 miliardy dolárov pre Izrael a 8,1 miliardy pre spojencov USA v indicko-pacifickom regióne vrátane Taiwanu. Štvrtý návrh sa zameriava na riešenie ďalších priorít americkej zahraničnej politiky.



Biden podporuje tento Johnsonov plán. Trump sa v piatok vyjadril, že pomoc Ukrajine by mohla byť skôr vo forme pôžičky ako daru, dodal Politico.