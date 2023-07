Duda a Zelenskyj si pripomenuli 80. výročie volynského masakru

Kyjev/Luck 9. júla (TASR) — Ukrajinský prezident Zelenskyj sa v nedeľu, dva pred začiatkom summitu NATO vo Vilniuse, stretol so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom. Informovala o tom agentúra PAP.



Prezidenti si v západoukrajinskom meste Luck pripomenuli obete druhej svetovej vojny a obete 80. výročie volynského masakru, pri ktorom ukrajinskí nacionalisti z Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a jej podriadenej tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) zavraždili od februára 1943 do februára 1944 okolo 100.000 ľudí, prevažne Poliakov, ale aj príslušníkov ďalších národností. Volyň bola vtedy súčasťou nacistickým Nemeckom okupovaného územia predvojnového Poľska, teraz sa nachádza na severozápade Ukrajiny.



Tieto udalosti napriek úzkym väzbám medzi oboma krajinami, ktoré sa posilnili po ruskej invázii na Ukrajinu, stále vrhajú tieň na ukrajinsko-poľské vzťahy, pripomína PAP.



Duda, ktorého cesta na Ukrajinu nebola vopred oznámená, sa spolu so Zelenským zúčastnil aj na ekumenickej bohoslužbe v Katedrále svätého Petra a Pavla v Lucku.



"Spoločne vzdávame hold nevinným obetiam volynského masakru. Spomienka nás spája! Sme silnejší, keď sme jednotní," napísala na Twitteri kancelária poľského prezidenta. Rovnaký odkaz spolu s fotografiami zverejnil na Twitteri aj Zelenskyj.



Duda už skôr uviedol, že v júli usporiadajú Ukrajina a Poľsko sériu spoločných podujatí na pamiatku obetí volynského masakru.