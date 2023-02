Duda a Zelenskyj: Vojna Ukrajincov a Poliakov zjednotila

Varšava/Kyjev 25. februára (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu zjednotila Poliakov a Ukrajincov. Uvideli to v piatok to v televíznom rozhovore prezidenti Ukrajiny a Poľska - Volodymyr Zelenskyj a Andrzej Duda. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Spoločným rozhovorom pre poľskú stanicu Polsat si obaja prezidenti pripomenuli prvé výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Poliakom zároveň vyslovili vďaku za podporu, ktorú preukázali Ukrajincom utekajúcim pred vojnou.



"Tieto tragické dni Poliakov a Ukrajincov zjednotili. Poliaci v skúške obstáli a urobili správnu vec, keď to ich susedia potrebovali," vyhlásili prezidenti.



Zelenskyj uviedol, že je šťastný, že Ukrajina má aj takých susedov, ako je Poľsko. Poďakoval tiež poľským občanom, premiérovi aj vláde.



"Našťastie Ukrajina nesusedí len s Ruskom, ale má aj ďalších susedov, z ktorých sa vykľuli praví priatelia," vyhlásil Duda.



Agentúra AP pripomína, že Varšava je jedným z najaktívnejších podporovateľov Ukrajiny, pričom na európske krajiny vyvíjala tlak, aby Kyjevu poskytli tanky Leopard 2 a 1 nemeckej výroby, s čím napokon súhlasilo aj Nemecko.